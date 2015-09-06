توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها/توصیه به بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داوود یادگاری گفت: با توجه به اینکه بهترین زمان تزریق این واکسن شهریور ماه است، امسال خوشبختانه واکسن به موقع در داروخانه های سراسر کشور توزیع شده است.

وی افزود: بیماران دچار بیماری های زمینه ای از قبیل بیماران ریوی، قلبی، دیابتی، سرطانی، مبتلایان به بیماری های نقص ایمنی، بیمارانی که کورتن یا داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند و همچنین افراد بالای ۶۵ سال و زنان باردار جزو گروه های پر خطری هستند که می بایست، حتما علیه ویروس آنفولانزا واکسینه شوند.

یادگاری با اشاره به اینکه از زمان تزریق واکسن آنفلوانزا در بدن دو هفته به طول می انجامد تا آنتی بادی در بدن افراد تشکیل شود، خاطر نشان ساخت: ضروری است، افراد در معرض خطر از همین حالا و پیش از شروع فصل سرما، بازگشایی مدارس و در حقیقت قبل از شروع اپیدمی آنفولانزا نسبت به واکسینه کردن خود اقدام کنند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: همچنین کودکانی که می بایست در مدت زمان طولانی آسپرین مصرف کنند، شیرخواران بالای ۶ ماه، تمامی کارکنان سیستم بهداشت و درمان اعم از دولتی و خصوصی، افرادی که از سالمندان مراقبت می کنند، نیز می بایست، علیه این بیماری واکسینه شوند.

وی گفت: هر چند سازمان بهداشت جهانی همه ساله نسبت به جمع آوری نمونه های ویروس از کشورهای مختلف از جمله کشور ما اقدام و با همکاری شرکت های داروسازی نسبت به ساخت واکسن آنفلوانزای جدید مبادرت می کند با این حال با توجه به تغییر ژن های واکسن آنفلوانزا، ضروری است، افراد در معرض خطر همه ساله واکسینه شوند. به عبارتی تغییر ژن های این ویروس و به دنبال آن تغییر سوش های واکسن باعث می شود که فرد همه ساله نیازمند تزریق واکسن جدید باشد.

یادگاری یادآور شد: ابتلا به ویروس آنفلوانزا در افراد دچار بیماری های زمینه ای نه تنها سبب ابتلای آنان به عوارض این بیماری از قبیل عفونت های ریوی ناشی از ویروس و در مواردی، عفونت های ریوی ثانویه می شود که ابتلا به آنفلوانزا موجب تشدید بیماری های زمینه ای در بیماران های قلبی ریوی نیز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا دستگاه تنفسی شامل بینی،گوش، گلو و ریه ها را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: علایم بیماری آنفلوانزا هر چند شبیه سرماخوردگی است، اما ابتلا به آنفلوانزا کاملا متفاوت از آن است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تب، درد عضلانی، لرز و عرق، سرفه خشک، خستگی و ضعف و احساس احتقان در بینی به عنوان علایم آنفلوانزا نام برد که مبتلایان برخی یا تمام این علائم را نشان می دهند.

وی تصریح کرد: ابتلا به آنفلوانزا در افراد در معرض خطر در موارد زیادی منجر به بستری شدن این بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی می شود که این امر هزینه های زیادی را بر سیستم بهداشتی- درمان جامعه تحمیل می کند.

یادگاری گفت: فارغ از گروه های در معرض خطر، تمام افراد می توانند، برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس، علیه بیماری آنفلوانزا واکسینه شوند و هر چه درصد پوشش این واکسن در کشوری گسترده تر باشد، به نفع نظام سلامت آن جامعه خواهد بود.