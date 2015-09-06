دریافت درجه علمی از ISC برای مقالات همایش «دولت، تمدن اسلامی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی چلونگر پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش «دولت، تمدن اسلامی» اظهار داشت: مبحت تمدن اسلامی و نوسازی آن یکی از مسائلی است که در سه چهار دهه اخیر میان محققان و صاحب نظران بسیار مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه احیای تمدن اسلامی بیش از یک قرن است که دغدغه فکری و نظری اندیشمندان مختلف است، افزود: این سوال میان تمامی افراد فعال در این بخش وجود دارد که چگونه تمدن سربلند اسلامی به تدریج رو به افول رفت و راه های احیای این تمدن چگونه است.

دبیر علمی همایش «دولت، تمدن اسلامی» تاکید کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی جایگاه دولت اسلامی در شکل گیری تمدن سازی از مسایل مورد توجه اندیشمندان علوم اسلامی است.

وی با بیان اینکه دولت اسلامی و تمدن اسلامی ارتباط لازم و ملزومی با یکدیگر دارند، تاکید کرد: برای تعیین این جایگاه تصمیم به برگزاری همایش «دولت، تمدن اسلامی» گرفته شد؛ موضوعی که تاکنون مغفول مانده بود.

چلونگر اضافه کرد: هدف اصلی کنفرانس نیز مبحث نظریه پردازی است تا محققان و اندیشمندان با تبیین نظریاتی جایگاه دولت اسلامی در تمدن را مطرح کنند و با جمع آوری دیدگاه اندیشمندان مختلف در این زمینه در مراحل بعدی این امر جنبه کاربردی نیز پیدا می کند.

وی اضافه کرد: دراین راستا بحث دولتی با گرایش سیاسی خاص به هیچ عنوان مدنظر این همایش نیست بلکه ماهیت دولت اسلامی در ایجاد این تمدن مدنظر است.

دبیر علمی همایش «دولت، تمدن اسلامی» با اشاره به محورهای این همایش بین المللی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت اسلامی از قرآن و سنت برگرفته شده است محور اصلی این همایش دولت، تمدن اسلامی، قرآن و اهل بیت درنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: دولت، تمدن اسلامی، آینده نگری و انتظار، ارتباط جامعه، مردم و دولت، ارتباط میان دولت اسلامی و ارتباطات بین المللی از دیگر محورهای این همایش است.

چلونگر با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است تاکید کرد: با توجه به دریافت درجه علمی از پایگاه استنادی علوم اسلامی (ISC) مقالات پذیرفته شده برای این همایش نیز دارای مرتبه بالای علمی از این پایگاه معتبر جهانی خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما این بوده است که این همایش به جایگاه بین المللی ارتقا پیدا کند، افزود: بر این اساس برای اطلاع رسانی در کشورهای مختلف اطلاعات مربوط به این همایش به ۱۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده و در پایگاه های اطلاع رسانی مختلف قرار گرفته است.