به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کشورمان در این سه وزن، راس ساعت ۵ بامداد فردا (دوشنبه) برای حضور در این رقابتها به روی باسکول می‌روند. مهدی زیدوند، سعید عبدولی و قاسم رضایی نمایندگان سه وزن نخست ایران در تمرین تیم ایران در لاس وگاس به نرمش و دویدن و همچنین کاهش وزن پرداختند تا با آمادگی بالایی در مراسم وزن‌کشی شرکت کنند.

قاسم رضایی نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشورمان در مورد حضور خود در این رقابتها گفت: دو کیلوگرم اضافه وزن دارم و تا مدت باقی مانده به وزن کشی به سر وزن قانونی خواهم رسید.

وی تاکید کرد: هدف اصلی من کسب سهمیه المپیک و پس از آن بدست آوردن مدالی خوشرنگ است و برای این مهم تمام تلاش خود را خواهم کرد.

سعید عبدولی ملی‌پوش وزن ۷۵ کیلوگرم نیز گفت: هم اکنون در حال کم کردن یکی دو کیلو وزن باقی مانده هستم و تلاش خواهم کرد با کسب مدال در این رقابت ها مجوز حضور در رقابت های المپیک را نیز بدست آورم.

مهدی زیدوند نماینده وزن ۶۶ کیلوگرم کشورمان نیز در پایان خاطرنشان کرد: کار بسیار سختی را پیش رو دارم، و به راحتی فرصتی را که بدست آوردم از دست نخواهم داد.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود.