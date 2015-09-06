به گزارش خبرنگار مهر، گودرز صادقی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با معاونان دانشگاه با بیان اینکه تاکنون دانشگاه محقق اردبیلی هشت تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های خارجی منعقد کرده است، یکی از سیاست های آموزشی دانشگاه را توسعه روابط بین الملل آموزشی عنوان کرد.

وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد با توسعه رشته های دانشگاهی نسبت به تبادل دانشجو و استاد دانشگاه با دانشگاه های کشورهای همسایه به ویژه حوزه قفقاز اقدام کند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید به اینکه استان اردبیل به دلیل واقع شدن در مرز کشور در خصوص توسعه روابط آموزشی بین المللی پتانسیل های قابل توجهی دارد، تاکید کرد: به ویژه در راستای توسعه رشته های علوم انسانی این مهم مورد توجه است.

صادقی به انعقاد تفاهم نامه مشترک با دانشگاه های آتاتورک، آتالیم، حجت تپه، آناتولی، فارابی، کربلا و ساکسیون اشاره کرد و افزود: در اقدام جدید تفاهم نامه همکاری با دانشگاه قفقاز شهر قارص منعقد شد.

وی تصریح کرد: در قالب تفاهم نامه همکاری برگزاری برنامه های علمی به صورت مشترک، برگزاری سمینار و کنگره های علمی، تبادل استاد و دانشجو، برقراری ارتباطات ویدئو کنفرانس علمی و آموزش از راه دور مورد تاکید است.

به گفته سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی اين دو دانشگاه با پيوستن به پروتکل تبادل استاد و دانشجوی مولانا که مشابه پروتکل اراسموس اتحاديه اروپا و در حوزه اتحاديه دانشگاه­های قفقاز است فرآيند تبادل استاد و دانشجو را در يک چارچوب معين در پیش خواهند گرفت.