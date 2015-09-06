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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

تلگرام دلیل اختلالش را اعلام کرد

تلگرام دلیل اختلالش را اعلام کرد

مدیران تلگرام علت عدم اتصال کاربران به این اپلیکیشن پیام رسان را در به روزسانی سرورهای این اپلیکیشن عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران اپلیکیشن پیام رسان تلگرام از شب گذشته برای اتصال به این اپلیکیشن با مشکلات بسیاری مواجه شده بودند. قطعی های مکرر تلگرام از شب گذشته در حالی است که وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی را درباره این موضوع اعلام کرده است.

محمود واعظی امروز در حاشیه مراسم شهر هوشمند درباره اختلالات به وجود آمده برای پر کاربردترین پیام‌ رسان موبایلی ایرانیان گفت: اختلال ۵ - ۶ ساعته تلگرام به دلیل اختلال در سرویس اینترنت بین‌ الملل بوده و این موضوع نیز ناشی از قطع ارتباطات در ترکیه بوده است.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: روز گذشته به دلیل تحولات سیاسی ترکیه، لینکی به ظرفیت ۵۰ گیگا بیت بر ثانیه از شبکه ترکیه از دسترس خارج شد و همین باعث شد اینترنتی که ایران از این کشور می‌ گیرد با قطعی مواجه شود.

این موضوع در حالی است که تلگرام در توئیت هایی متوالی در صفحه رسمی خود علت اختلال در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام را در به روز رسانی و همینطور تعمیرات سیستمی در مناطقی از اروپا و غرب آسیا در ششم سپتامبر برابر با ۱۵ شهریور دانسته و اعلام کرد، این اختلال ممکن است بین ۱ تا ۲ ساعت به طول بیانجامد.

تلگرام

کد مطلب 2906146

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