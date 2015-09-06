امضای ۳ موافقتنامه اقتصادی راهبردی بین ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا طی سخنانی درباره موافقت نامه های امضا شده اظهارداشت: این موافقت نامه ها شامل سه موافقت نامه «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف»، «همکاری های گمرکی» و «تشویق و حمایت از سرمایه گذاری» متقابل است.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه هم اکنون حجم تجارت بین دو کشور با احتساب سایر همکاری ها مثل ترانزیت و گردشگری، سالانه به ۱۲ میلیارد دلار می رسد، ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم نامه ها، حجم مبادلات دو کشور به رقم بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.

هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق نیز طی سخنانی با تبریک به دولت و ملت ایران به‌ خاطر موفقیت در مذاکرات هسته ای، توافق حاصله را معقول، مفید و به نفع ایران و منطقه ارزیابی کرد.

وزیر دارایی عراق ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی فیمابین، روابط دو کشور را رو به جلو توصیف و ابراز امیدواری کرد که این روابط، شاهد تقویت و گسترش روزافزون باشد.