امکان شناسایی افراد با گوشی‌ هوشمند / دیگر صاحب اطلاعاتمان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در رابطه با نفوذ و دسترسی به اطلاعات کاربران گوشی‌های هوشمند گفت: در فضای مجازی رویکرد جهانی و تکنولوژی طوری راه اندازی شده که اطلاعات به سرمایه و دارایی تبدیل شده است، خیلی از کشورها خودشان را صاحب آن دارایی دانسته و با آن معامله می کنند.

وی افزود: مثلا مجموعه ای مثل واتس‌آپ که ظاهرا همه خدماتش رایگان است بعد از گذشت ۳ سال از تاسیس ارزش چندین میلیاردی پیدا کرده و توسط گوگل خریداری می شود. علی القاعده بازار دانش اطلاعات وجود دارد و اطلاعات جمع آوری شده دارای ارزش است.

جلالی در ادامه گفت: گوشی های هوشمند طیف عمده ای از اطلاعات ما را دریافت می کنند که بعد دیگر صاحب آن اطلاعات نیستیم. همانطور که شاید خیلی‌ها از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند، اولین چیزی که وارد می کنند اثر انگشت است، اثر انگشت فرد توسط گوشی دریافت می شود. اگر ID و Password شما در جایی لو برود می شود آن را عوض کرد ولی اثر انگشت را نمی توان عوض کرد.

وی تاکید کرد: دوم اینکه هر نرم افزاری را که بخواهید روی گوشی های هوشمند نصب کنید یک لیست از اجازه ها(Agreements) را می خواهد که معمولا کسی آن را نمی خواند؛ همه شماره تلفن ها، پیامک ها، ارتباطات بانکی و عکس ها را درخواست می کند که بدون توجه قبول (accept) می کنند، نرم افزار هم تمام اطلاعات دریافتی را در یک دیتا سنتر که این روزها بیشتر به صورت ابر و cloud computing است، ذخیره می کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: هنگام نگاه به گوشی عکس قرنیه چشم توسط گوشی ذخیره می شود و امکان شناسایی فرد توسط قرنیه چشم ممکن می شود، همچنین از طریق بلوتوث یا وای فای می شود از بیرون به گوشی فرمان داده و به عنوان دوربین و میکروفن افراد و زندگی شخصی آن ها را پایش کند.

وی ادامه داد: با این اطلاعات چه کار می کنند؟ در واقع نوعی ابزار اطلاعاتی وجود دارد که برای شبکه سازی اطلاعات به کار می رود، با ابزارهای مهندسی ارتباطات و مهندسی اجتماعی تمامی بافت و ساز و کار اجتماعی کشور را به دست می آورند، حوادثی مثل مهاباد و اردبیل در واقع نوعی فراخوان اجتماعی از طریق شبکه های اجتماعی است که برای یک جمعیت خاصی این فراخوان ارسال می شود.

جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: این جمعیت چگونه انتخاب می شود؟ بر اساس اطلاعاتی که از قبل به دست آورده اند قدرت مدیریت و کنترل مهندسی اجتماعی اجتماعات را به دست آورده و می تواند بلواهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی ایجاد کند در واقع مبنای تمام این ها اطلاعات است.

وی گفت: برای مقابله باید یکسری اقدامات انجام داد، برای مثال گوشی های هوشمند که می‌خواهد وارد کشور شود مشروط بر این شود که سرورهای منطقه‌ای آنها داخل کشور و در کنترل باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در پایان اظهار داشت: در فضای مجازی و سایبری هر چیزی تبدیل به اطلاعات می‌شود. داده تبدیل به اطلاعات و اطلاعات تبدیل به سرمایه می شود. این سرمایه‌ها آن قدر ارزشمند است که بین اتحادیه اروپا و آمریکا سر این موضوع که مرکز اینترنت کجا و در کنترل چه کشوری باشد بحث و جدل است. آمریکایی ها با این مساله، فراتر از منافع حیاتی خود با آن برخورد کرده اند.