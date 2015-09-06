به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی مشکلات مربوط به تعاونی های واقع در حریم شهر تهران موضوعی بود خارج از دستور امروز شورا و با توضیح مرتضی طلائی وارد دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران شد و اعضای شورای شهر و شهردار تهران به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات مربوط به منطقه تلو اظهار داشت: پیش از این موضوعات مرتبط با کن در دستور کار قرار گرفت که با طرح مشارکتی تهیه شده این موضوع در حال حل و فصل است.

وی با اشاره به تعاونی های واقع در حریم شهر تهران که مشکلات متشابهی را دارند اظهار داشت: این مشکلات قابل حل است که می توان با تدبیر مدیریت شهری و حمایت شورای شهر از شهردار و ورود سایر دستگاههای ذیربط حل شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مکان تعاونی های دارای مشکل اظهار داشت: دلیل وقوع مشکلات این است که این تعاونی ها در خارج از محدوده شهر تهران هستند؛ بنابراین نمی توان به آنها در داخل شهر تهران زمینی به عنوان معوض ارائه کرد.

وی با تاکید بر اینکه زمین در اختیار دولت است از پیگیری مشکلات این تعاونی ها از سالها پیش و پس از فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: آخرین تصمیم گرفته شده در دستگاههای ذیربط این است که در نقاطی به غیر از شهر تهران زمینی به عنوان معوض به این تعاونیها داده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه این موضوع را در دولت پیگیری خواهد کرد، اظهارداشت: اگر مردم اطمینان داشته باشند که زمینی به ازای وضعیت کنونی به آنها داده می شود آنها می پذیرند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: با توجه به اینکه اعضای شورای شهر نماینده مردم هستند و در عین حال با سایر دستگاهها تعامل دارند باید این موضوع را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه اگر 5 سال پیش این موضوع حل می شد اعضای این تعاونیها امروز دچار مشکل نبودند، پیشنهاد داد: این موضوع در نخستین جلسه شورای شهر در دستور جلسه قرار بگیرد.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در تشریح این موضوع گفت: این مشکلات در نقاطی همچون سرخه حصار، تلو، دارآباد، منطقه 2، حصارک و منطقه 5 و بخشی در منطقه 21 وجود دارد.

وی با اعلام اینکه جمعیت متاثر از این بحث در حدود 12 هزار نفر هستند، گفت: ترکیب پیچیده ای در این تعاونیها وجود دارد به نحوی که بخشی از اعضای تعاونیها افرادی هستند که به لحاظ مالی بسیار ضعیف بوده و تنها دارایی آنها همین عضویت است و بخش دیگر افرادی هستند که این امتیاز ها را خریداری کرده و توانمندی مالی بالایی دارند.

شهردار تهران با بیان اینکه سه وزارت خانه درگیر در این موضوع وزارت خانه های اماده به کاری هستند، گفت: وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی و وزرات جهاد کشاورزی هرسه وزارت خانه هایی هستند که آمادگی همکاری در این خصوص را دارند و شورا و شهرداری نیز باید به صورت مداوم این موضوع را پیگیری کنند.

قالیباف با ارائه پیشنهادی در خصوص تشکیل کمیسیون دائمی برای حل این مشکل گفت : اهمیت حل این مشکل کمتر از اهمیت حل مشکلات مربوط به بافت فرسوده نیست و اگر مدیریت شهری و این وزارت خانه ها در کنار هم قرار گیرند می توان این مشکل را حل کرد.

وی تاکید کرد: اعضای این تعاونیها باید حمایت شوند در حالی که الزاماً نباید این زمینها در شهر تهران در نظر گرفته شود.

