به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ریاحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمدن اسلامی موضوعی است که به ویژه در چند دهه گذشته مطرح بوده است و محققان و متفکران غربی با توجه به تصویری که از تمدن و فرهنگ اسلامی در دنیا ترسیم شده، اذعان داشته اند که این فرهنگ چهره برتر و والایی در جوامع بشری دارد.

وی افزود: آنچه امروز دنیای استعمارگر را به وحشت می اندازد ارائه تصویری دقیق و حقیقی از تمدن اسلامی است و بر این اساس در عرصه های مختلف تنش هایی را در مقابله با فرهنگ و تمدن اسلامی، تصویر اسلامی و چهره های برجسته تمدن ساز ایجاد کردند.

دبیر اجرایی همایش «دولت، تمدن اسلامی» با بیان اینکه دولت مهم ترین نهاد در پشتیبانی تمدن اسلامی است، ابراز داشت: دولت می تواند با برنامه ریزی در مسایل اجتماعی کمک کند تا در پرتو آیین و ایدئولوژی، جامعه به رشد شایسته در تمدن اسلامی برسد.

وی با بیان اینکه موفق ترین دولت های اسلامی در قرن ۴ و ۵ قرار داشتند که نمود فرهنگ و تمدن اسلامی محسوب می شوند، اضافه کرد: هدف این همایش ارزشمند، تبیین این موضوع است که چگونه می توان راهی برای دستیابی به تمدن بزرگ اسلامی که فراگیر و بشری است و همچنین احیای دوباره آن داشته باشیم.

ریاحی تاکید کرد: تمدن اسلامی جوانب متعدد و مختلفی از رشد فکری، فرهنگی و تربیتی، رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی، تعادل در جامعه از نظر روحی و روانی، مسالمت آمیز بودن رفتارها و تعامل با سایرین و حتی غیرمسلمانان و اهل کتاب را شامل می شود.

وی اضافه کرد: نمود ارزشمندی که امروزه برخی محققان غربی در موضوع تمدن اسلامی به آن اشاره می کنند قرن چهارم است که با مراجعه به آثار این دوره متوجه می شویم که آنها از تمدن اسلامی به عنوان یک آرمان شهر و مدینه فاضله نام برده اند و شواهد تاریخی متعددی از آن آورده اند.

دبیر اجرایی همایش «دولت، تمدن اسلامی» تصریح کرد: در این همایش جمع آوری مقالات و حضور محققان و اندیشمندان ما را بر این می دارد که بتوانیم با توجه به تحولات در عرصه بین الملل و به ویژه پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) و استمرار آن تا کنون توسط رهبر معظم انقلاب با نظریه پردازی در راستای تمدن اسلامی به بلوغی برسیم که این تحلیل و توضیحات نتایج مثمر ثمری داشته باشد.

وی اضافه کرد: دستاوردهای این گونه همایش ها بسیار مهم است و به نوعی دنبال راهکارهایی برای ایجاد تمدن اسلامی به ویژه توسط دولت اسلامی هستیم و تلاش ما جمع آوری مقالات، تالیفات و تحقیقاتی است که از زاویه های مختلف در این مسیر نتیجه بخش باشد.