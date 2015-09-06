سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح زوج و فرد خودروها از فردا ۱۶ شهریور در خیابان های مرکزی شهر کرمانشاه به اجرا در می آید.

وی بیان کرد: طرح زوج و فرد خودروها از ساعت (۱۵ الی ۲۰) شب در سه خیابان «مدرس»، «افشارتوس» و «شریعتی» اجرا خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح با برنامه ریزی های لازم تا پایان سال جاری اجرا می شود، گفت: تبلیغات محیطی در راستای اجرای این طرح در معابر عمومی برای مردم صورت گرفته است.

به گفته سرهنگ امیدی، خیابان های مرکز شهر در این ایام به دلیل آماده شدن خانواده ها برای خرید آغاز به کار مدارس پرترافیک بود و اجرای این طرح از ضروریات بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: خودروهایی که در محل محدوده طرح به صورت خلاف وارد و یا توقف کنند به میزان ۲۰ هزار تومان جریمه می شوند.

وی ورود خودروهایی مانند تاکسی ها، آژانس ها، اتوبوس های درون شهری و خودروهای امدادی و اورژانس را به محدوده طرح آزاد عنوان کرد.