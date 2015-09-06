به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده بعد از پایان ارزیابی آثار اجرا شده در ردههای مختلف سنی بخش تار نهمین جشنواره موسیقی جوان در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که میتوانم درباره این دوره از جشنواره به آن اشاره کنم، این است که به هر ترتیب هر کاری که تداوم داشته باشد، نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت اما این تداوم به موازات جدیت و تلاش همه جانبه هنرمندان شرکتکننده و مسئولان برگزاری جشنواره است که میتواند خانوادهها را برای حضور فرزندانشان در عرصه موسیقی ترغیب کند.
وی بیان کرد: اگرچه این دوره از جشنواره نسبت به دورههای قبل کمبودهایی داشت اما به طور حتم با تداوم و تجربهاندوزی همین کمبودها، میتوانیم به نتایج بهتری در برگزاری جشنواره موسیقی جوان برسیم. خوشبختانه در این دوره هنرمندان شهرستانی نسبت به هنرمندان تهرانی استقبال بیشتری داشتند. نکته جالب توجه اینکه بسیاری از این هنرمندان به صرف گرفتن جایزه در جشنواره شرکت نکردند و این رویداد را محلی برای محک تواناییهای خود دیدند؛ ضمن اینکه خیلی از همین هنرمندان، برتر بودن برخی از هم ردههای خودشان را قبول داشتند. نکتهای که ما بزرگترها در حوزه موسیقی از آن غافل ماندهایم.
این نوازنده پیشکسوت تار تصریح کرد: اینکه بچهها معیار و ملاک ساز خود را در نظر نمیگیرند و قبول دارند بهتر از آنها نیز در عرصه موسیقی و کاری خودشان وجود دارد، یک فرهنگسازی خوب است که جدیت آنها را در راهی که قدم گذاشتهاند، نشان میدهند.
وی با اشاره به امکانات آموزشی موسیقی در تهران و تفاوت آن با آموزش در شهرستانها، گفت: امروز هنرمندان شهرستانی که به موسیقی علاقه فراوانی دارند، برای ادامه تحصیل و تکمیل روند آموزشی خود، به تهران مهاجرت میکنند و بعد از اینکه در عرصه آکادمیک موسیقی فارغالتحصیل شدند، به شهرهای خود بازمیگردند. به همین جهت میتوان به این نکته اشاره کرد که روند آموزش در شهرستانها نسبت به تهران در مقایسه با سالهای اخیر، روند رو به افزایشی داشته است.
علیزاده تصریح کرد: درست است که در شهرستان، معلم خوب به تعداد کافی وجود ندارد و سبکهای اجرایی به شیوه مجلسی، بیشتر از آموزشهای آکادمیک است اما خوشبختانه در تهران این رویه وجود ندارد و جنبههای آکادمیک ماجرا برای استادان بیشتر مطرح است که لازم است هنرمندان شهرستانی نیز به این نکته توجه بیشتری کنند.
عضو هیات داوران بخش تار نهمین جشنواره موسیقی جوان در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: در زمانی که ما به تحصیل در موسیقی مشغول بودیم، مجبور بودیم تا ماهی یکبار جلوی اساتیدمان، کنسرت بدهیم و استرس فراوانی نیز در این زمینه داشتیم اما همین استرسها بود که باعث پیشرفت ما شد. به همین دلیل اگر این بچهها بتوانند در صحنههای جهانی نیز بدرخشند، باید از همین جا کار را شروع کنند تا بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند.
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