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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۵۶

یورش مجدد نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

یورش مجدد نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی برای چندمین بار طی هفته های اخیر، بار دیگر به مناطقی در کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی برای چندمین بار طی هفته های اخیر، بار دیگر به مناطقی در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، روستاهای «یطا» و «بیت امر» واقع در کرانه باختری از جمله مناطقی بود که صهیونیست ها به آنها حمله کردند.

در جریان این حملات شماری از شهروندان فلسطینی بدلیل مقاومت در مقابل نظامیان صهیونیست، بازداشت شدند.

این در حالی است که شهرک نشینان رژیم صهیونیستی نیز برای چندمین بار در اقدامی هتاکانه وارد صحن های مسجدالاقصی شدند.

شهرک نشینان پس از ورود به مسجدالاقصی تحت حمایت کامل نظامیان صهیونیست، اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

کد مطلب 2906182

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