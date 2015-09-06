کارآفرینان و تعاونی های برتر کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری استان، استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این مراسم گفت: کار تعاونی و اندیشه تعاون و همکاری از دیر باز به روش های مختلف در بین جوامع وجود داشته است واین اقدام ارزشمند در کنار اقتصاد دولتی وخصوصی در قانون پیش بینی شده است وباید توسعه یابد.

سیدموسی خادمی در آئین تجلیل از استان، افزود: در تعاونی ها زمینه مشارکت مردم و جمع آوری سرمایه های اندک آنها وجود دارد و باعث ابتکار و خلاقیت می شود.

وی با اشاره به اینکه، تعاونی ها همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد، اظهار داشت: صرف نظر از مزایا و ارزش های اقتصادی که فلسفه وجودی تعاونی هاست، آثار سازندگی نیز در جامعه دارند.

استاندار تصریح کرد: افراد یک تعاونی توان فردی و پراکنده خود را در خدمت جمع قرار می دهند و باعث می شود در یک کار سیستمی استعدادها بارور و باعث هم افزایی شود.

خادمی بیان داشت: در تعاونی ها از فرصت ها به خوبی استفاده می شود و زمینه را برای فعالیت های اقتصادی در مسئله خصوصی سازی گسترش می دهد و باید تلاش کرد به مشارکت مردم توجه بیشتری شود.

استاندار یادآور شد: باید بسترها و زمینه سازی برای فعالیت تعاونی ها را فراهم کرد چرا که تعاونی ها سهم نزدیک به ۳۳ درصدی در تاثیر گذاری اقتصادی و رونق اقتصاد دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: سه هزار و ۴۰۰ تعاونی با سرمایه ۷۲۰ میلیارد ریال در استان به ثبت رسیده که از این تعداد یکهزار و ۹۸۰ تعاونی فعال است.

صابر مظاهری افزود: در حال حاضر حدود سه هزار و ۴۰۰ تعاونی با سرمایه‌ای افزون بر ۷۲۰ میلیارد ریال ثبت شده است.

وی گفت: این تعداد تعاونی دارای ۱۲۲ هزار نفر عضو بوده که ۳۸ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد کرده است.

وی سرمایه کنونی تعاونی‌های فعال استان را ۶۶۰ میلیارد ریال برشمرد و گفت: تعاونی‌های فعال استان دارای ۲۰ هزار فرصت شغلی است.

در این مراسم از پنج تعاونی، سه کارآفرین و سه دستگاه اجرائی تجلیل شد.