تشکر از وزیر بهداشت برای بهبود کیفیت آب شرب شهر تهران

رحمت اله حافظی در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران ضمن تشکر از وزارت بهداشت در راستای پایش و نظارت مستمر بر کیفیت آب شرب شهر تهران، اظهار کرد: سال گذشته یکی از دغدغه ها و نگرانی های کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره کیفیت آب شرب شهر تهران بود، چراکه نیترات موجود در آب شرب هشت منطقه شهر چند برابر بالاتر از حد استاندارد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه از ابتدای امسال با نظارت و پایش دقیق و منطقی وزارت بهداشت شاهد هستیم که آب شرب شهروندان تهرانی در تابستان کیفیت و استاندارد لازم را برخوردار است از این رو از وزیر بهداشت تشکر می کنیم.

وی در خصوص مشکلات ساکنان محلات کن و فرحزاد، با اشاره به اینکه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در این زمینه دارای نظر و خطوط قرمز است، تصریح کرد: باید مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای شهر رعایت شود و عدول از این مصوبات را به هیچ عنوان نمی پذیریم از این رو هرگونه مجوز برای تغییر کاربری از تاریخ مصوبه شورای عالی غیرقانونی و تخلف است.

وی ادامه داد: تفکیک املاک در این محلات خلاف و غیرقانونی است و احداث هرگونه معبر، راه و ساختمان در املاک فرحزاد و کن ممنوع است اما هر طرحی که تامین کننده منافع مردم باشد و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی و شورای شهر باشد را می پذیریم و استقبال می کنیم.

رئیس کمیسیون سلاکت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای عالی چند اصل بنیادی و زیربنایی دیده می شود، گفت: میان سناریوهای تعریف شده برای این محلات و مصوبه شورای عالی نقطه اتصال وجود ندارد. از آنجا که هرگونه تغییر کاربری در پهنه فضای سبز غیرقانونی است همچنین سازمان ملی و مسکن موظف به همکاری و تهاتر برای این زمین ها برای تبدیل آن به پارک عمومی است، خارج از این چارجوب را به هیچ عنوان نمی پذیریم.

وی در بررسی یک فوریت لایحه "مجوز تامین اعتبار و تجهیز بوستان جنگلی یاس" نیز با اشاره به اینکه در مکاتبه رسمی شهردار تهران از کلمه بوستان یاس استفاده شده است، اظهار کرد: مصوبه نامگذاری این بوستان کجاست؟ نامگذاری ها برعهده شورای شهر است و در شورا چنین مصوبه ای تصویب نشده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه بر اساس بند های "ب" و "ج" ماده واحده لایحه، بودجه مورد نظر از محل کاهش اعتبارات هزینه نشده سایر ردیف های بودجه مصوبه سال 94 تامین خواهد شد، گفت: شورا یک بار این اختیار را به شهرداری تهران داد تا با توجه به اهمیت و الویت داشتن مترو، جابجایی اعتبار کند. نتیجه این اعتماد چه شد جز اینکه ۷۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات مترو در جایی دیگر هزینه شد.

حافظی تاکید کرد: آقایان در شهرداری تهران باید اعلام کنند که از کدام منابع این اعتبارات تامین خواهد شد تا بعد با جابجایی اعتبارات نگویند که ما در شورا این اجازه را داده ایم. باید این موارد اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه آیا زمین این بوستان به شهرداری واگذار شده است، اعلا م کرد: باید بدانیم زمین اجاره به شرط تملک است یا شرط عودت، از سوی دیگر چونکه پهنه این زمین کاربری فضای سبز داشته و مالک قبلی حق ایجاد مستحدثات نداشته است، پیش بینی منابع از بودجه شهر برای پرداخت به مالک برای این مستحدثات قابل قبول نیست.