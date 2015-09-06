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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

استاندار اصفهان:

وضعیت محیط زیست استان اصفهان خوب نیست

وضعیت محیط زیست استان اصفهان خوب نیست

اصفهان – استاندار اصفهان گفت: با وجود تمام فعالیت‌های صورت گرفته وضعیت محیط زیست استان اصفهان خوب نیست و نیاز به توجه بیشتر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی محیط‌‌‌بان در جمع تعدادی از محیط‌ بانان استان اصفهان در منطقه قمیشلو با تبریک روز محیط‌بان ضمن قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته در استان توسط این افراد اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تلاش محیط بانان کمک قابل توجهی به حفظ تنوع ژنتیکی موجود در محیط زیست استان اصفهان به ویژه در بخش حیوانی داشته است.

وی بهبود شرایط زیست محیطی استان اصفهان با وجود تمام اقدامات سازنده انجام شده را ضروری خواند و افزود: طی دو سال اخیر اقدامات خوبی در استان اصفهان در زمینه‌های مختلف محیط زیست انجام شده که همه این فعالیت‌ها جبران مافات است و باید ۱۰ سال پیش این اقدام‌ها انجام می‌شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بعد از مطالبات رهبر معظم انقلاب یک دوران طلایی برای محیط زیست کشور آغاز شده است، گفت: باید از این فرصت طلایی در راستای حل مشکلات و مسائل محیط زیست استفاده کرد و محیط زیست کشور را نجات داد.

وی ضمن اعلام افزایش امتیاز سختی کار محیط‌ بانان در سال جاری ابراز داشت: بر این اساس برای محیط‌بانان استان اصفهان نیز همچون دیگر استان‌‌ها سختی کار این افراد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ هزار امتیاز افزایش خواهد یافت.

استاندار اصفهان اظهار داشت: گرچه اصفهان رتبه اول را در بین استان ها دارد ولی وضعیت محیط زیست این استان خوب نیست.

کد مطلب 2906193

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    نظرات

    • اردستانی ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
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      عناصر سرب و کادمیوم و نیکل و کبالت و . . . آلاینده های خروجی کارخانه "ذوب روی اصفهان " بدلیل آلوده کردن خاک و هوا و آب جان هزاران نفر را در معرض خطر بیماری های خطرناک مانند سرطان و . . . قرار می دهد. محیط زیست عرضه برخورد ندارد؟ یا اینکه . . . ؟

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