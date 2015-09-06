وضعیت محیط زیست استان اصفهان خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی محیط‌‌‌بان در جمع تعدادی از محیط‌ بانان استان اصفهان در منطقه قمیشلو با تبریک روز محیط‌بان ضمن قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته در استان توسط این افراد اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تلاش محیط بانان کمک قابل توجهی به حفظ تنوع ژنتیکی موجود در محیط زیست استان اصفهان به ویژه در بخش حیوانی داشته است.

وی بهبود شرایط زیست محیطی استان اصفهان با وجود تمام اقدامات سازنده انجام شده را ضروری خواند و افزود: طی دو سال اخیر اقدامات خوبی در استان اصفهان در زمینه‌های مختلف محیط زیست انجام شده که همه این فعالیت‌ها جبران مافات است و باید ۱۰ سال پیش این اقدام‌ها انجام می‌شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بعد از مطالبات رهبر معظم انقلاب یک دوران طلایی برای محیط زیست کشور آغاز شده است، گفت: باید از این فرصت طلایی در راستای حل مشکلات و مسائل محیط زیست استفاده کرد و محیط زیست کشور را نجات داد.

وی ضمن اعلام افزایش امتیاز سختی کار محیط‌ بانان در سال جاری ابراز داشت: بر این اساس برای محیط‌بانان استان اصفهان نیز همچون دیگر استان‌‌ها سختی کار این افراد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ هزار امتیاز افزایش خواهد یافت.

استاندار اصفهان اظهار داشت: گرچه اصفهان رتبه اول را در بین استان ها دارد ولی وضعیت محیط زیست این استان خوب نیست.