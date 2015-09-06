نمايش کمدی«فیسپوک» میزبان لحظات شاد مردم نیشابور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایش کمدی که به قلم داود فتحعلی بیگی به رشته تحریر در آورده هنرمندان جوانی از جمله فرشید اشتری، الهه باغنوی، زهراحاجی آبادی، حامد صادقی، جعفر میلانی و رضوان ناطق به کارگردانی محمد رضایی به ایفای نقش می پردازند.

داستان این نمایش طنز که سعی دارد گریزی به تحولات دنیای سنتی و ارتباط با دنیای مدرن بزند از آنجا شروع می شود آقا سعد الله سال ها پس از فوت همسرش تصمیم به ازدواج مجدد می گیرد اما با مخالفت شدید دخترش رو به رو می شود و او پنهانی از چشم دخترش در اینترنت به دنبال همسر مورد علاقه اش می گردد.

مسئول هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در خصوص اکران این نمایش کمدی گفت: هنرمندان خوش ذوق و با قریحه تأتر نیشابور با اجرای نمایش های مختلف با موضوعات متنوع باعث آشتی مردم با تأتر شده اند و نمایش کمدی «فیسپوک» از این جمله نمایش هاست كه به روی صحنه رفته است.

غلامرضا سلامتی بیان کرد: این نمایش توسط گروه تأتر سایه وابسته به انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور تولید شده وبه روی صحنه رفته است.

وی یادآورشد: تاكنون نمایش های شازده کوچولو، ببعی و گرگ آشپز، حسنك كجایی، ‌گل مراد و درخت جادو، یك دختر یك سرباز، ضامن آهو، پدرانه وچهار صندوق شادی، سیبی که نصف نشد و شكار بزرگ شنبه از این گروه در نیشابور به روی صحنه رفته است.

گفتنی است نمایش فیسپوک که با موسیق پور عیدیان همراه است همه روزه از ساعت ۱۹ بعد از ظهر در محل پردیس سینما شهر فیروزه نیشابور میزبان عموم علاقمندان و خانواده ها است.