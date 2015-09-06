با حزب دموکراسی جدید همکاری نمی کنم/به تنهایی دولت تشکیل می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر پیشین یونان اعلام کرده است که با دولت «وَنجلیس مِیماراکیس» از حزب محافظه‌کار «دموکراسی نوین»‌ یونان حاضر به همکاری نیست و در عوض معتقد است که خود می تواند پس از انتخابات این ماه به تشکیل دولت جدید مبادرت ورزد.

سیپراس در مصاحبه امروز خود گفت: همه می دانند که هر حزبی که در انتخابات اول شود، کابینه را تشکیل خواهد داد؛ حتی اگر حائز اکثریت در پارلمان نشود، می تواند به تشکیل دولت اقدام نماید.

سیپراس بارها اعلام کرده است که حاضر به همکاری با «وَنجلیس مِیماراکیس» از حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین» یونان نیست و می خواهد پس از انتخابات پارلمانی، به تنهایی دولت تشکیل دهد.

گفتنی است، «وَنجلیس مِیماراکیس» رهبر حزب محافظه‌کار «دموکراسی نوین»‌ یونان روز جمعه ۳۰ مرداد، گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شود.

میماراکیس گفته بود: برگزاری انتخابات زودهنگام تاثیر طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت اما توضیحی در این زمینه نداد.

«الکسیس سیپراس» نخست وزیر سابق، ۲۹ شهریور ماه از نخست‌وزیری یونان استعفا کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود. وی به دنبال پذیرش سومین بسته کمک مالی ۸۶ میلیارد یورویی برای یونان، توسط جناح چپ حزب سیریزا مورد انتقاد شدید قرار گرفته و ادامه اختلاف نظر در این حزب موجب شد که وی از سمت نخست وزیر استعفا بدهد.

قرار است، یونانی ها ۲۰ سپتامبر برای انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای بروند.