توسعه میادین گازی در پساتحریم اولویت شرکت ملی گاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، عبدالحسین ثمری در بازدید از پالایشگاه خانگیران افزود: بر اساس اعلام شرکت های بین المللی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین کشور دارای منابع گازی جهان شناخته شده است.

وی اظهارداشت: در دوران تحریم هم این روند انجام شده است و در دوران پساتحریم توسعه خواهیم یافت.

وی افزود:توسعه میادین در اختیار شرکت ملی نفت است اما به هر حال برداشت از مخازن و میادین مشترک در اولویت است.

ثمری حمایت از تولید داخلی را جز اولویت های وزات نفت اعلام کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در گذشته تامین کمپرسورها از خارج صورت می گرفت اما امروز به همت تلاش های شبانه روزی متخصصان داخلی این امر بومی سازی شده و در حال تهیه کمپرسورها با برند داخلی در کشور هستیم.

وی تاکید کرد: در پساتحریم اولویت با تولیدات داخلی خواهد بود و هر جایی که تولید داخلی در حد قابل قبول از نظر فنی و استاندارد باشد ما موظف هستیم اولویت را به آن بدهیم.

معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ما قرار نیست از تکنولوژی دنیا عقب باشیم خاطرنشان کرد: با رایزنی هایی که با شرکت های خارجی صورت گرفته می خواهیم از تکنولوژی آنها استفاده کنیم اما اولویت با تولید داخل است و ما در دوران تحریم درسی را فراگرفتیم و به خودباوری رسیدیم و قرار نیست این باور را کنار بگذاریم و در این راستا کشورهای خارجی با یک منش متفاوتی نسبت به گذشته به جمهوری اسلامی ایران نگاه می کنند.

ثمری با بیان اینکه کشورهای اروپایی شاهد توانمندی ایران در تمامی زمینه ها هستند بیان داشت: آنها وقتی این توانمندی ایرانی را مشاهده کرده اند پذیرفته اند که با ما در زمینه ارتقاء فناوری همکاری کنند و قابلیت های متخصصان داخلی را درک کرده اند.

وی در ادامه به عملکرد شرکت ملی گاز ایران در پنج ماهه اول امسال اشاره و بیان کرد: در این مدت اتفاقات خوبی را در حوزه گازی کشور شاهد هستیم و توانستیم در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پنج میلیارد متر مکعب بر تولید گاز کشور بیافزاییم و گاز بیشتری به شبکه کشور تزریق شده است.

معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: در حوزه تزریق به میادین نفتی در ماه‌هایی از امسال به دو برابر ماه‌های مشابه در سال گذشته رسیدیم که این مسئله برای صیانت از میادین نفتی خیلی ارزشمند است.