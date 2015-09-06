خدمات درمانی هلال احمر ایران همسو با سیاست های صلیب سرخ است

به گزارش خبرگزاری مهر، الحاج آمادو گوئیه سی در بازدید از بیمارستان جمعیت هلال‌احمر ایران در امارات عربی متحده، با قدردانی از خدمات کادر درمانی و کارکنان این بیمارستان، اظهار کرد: هلال‌احمر ایران خدمات مطلوبی به گروه‌های کم‌درآمد و نیاز مند جامعه مقیم و میهمان امارات عربی متحده ارائه می‌کند و این جهت‌گیری همسو با سیاست‌های اصولی نهضت جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر است.

وی افزود: کاملا تحت‌تاثیر نظم، زیبایی و خدمات تخصصی و تکنولوژیک بیمارستان ایرانیان دوبی قرار گرفتم و مایلم حتی اگر بیمار شدم از خدمات درمانی چنین مرکزی استفاده کنم.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر افزود: خدمت‌رسانی به ۱۸۴ملیت کار بسیار بزرگ و پسندیده‌ای است و این رضایت را می‌توان در چهره بیماران و مراجعه‌کنندگان مشاهده کرد.

الحاج سی در این بازدید با فعالیت بخش‌های مختلف درمانی بیمارستان ایرانیان دوبی از جمله اورژانس، بخش کودکان، آزمایشگاه تشخیص ژنتیک سرطان و آزمایشگاه طبی آشنا شد و از جمله بخش‌هایی که مورد توجه وی قرار گرفت، مرکز آزمایش ژنتیک ایمنی انسانی و تشخیص طبی بود که در ساختمان جدید بیمارستان راه‌اندازی شده و یکی از پنج مرکز مشابه موجود در جهان محسوب می‌شود.

بیمارستان جمعیت هلال‌احمر ایران در دوبی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مراکز درمانی غیردولتی در شهر دوبی از سال ۱۹۷۰ میلادی تاسیس شده و هم‌اکنون پس از توسعه و ساخت بنای جدید، با ظرفیت ۲۲۰تخت، هشت اتاق عمل و سه کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی و همچنین آزمایشگاه مجهز به آخرین تکنولوژی روز و دستگاه‌های تشخیصی و درمانی روزآمد در تمام زمینه‌ها، پذیرای روزانه حدود یک‌هزار بیمار از ۱۸۴ملیت جهان است.