به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «نشان» کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که روزهای شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت ۹:۳۰ پخش می شود و فردا ۱۶ شهریورماه مرادی کرمانی زندگی خود را در این برنامه روایت خواهد کرد. هوشنگ مرادی كرمانی متولد ۱۶ شهریورماه سال ۱۳۲۳ در روستای سیوچ از توابع بخش شهداد كرمان است. به همین بهانه رادیو فرهنگ در این روز میزبان این نویسنده کودک و نوجوان خواهد بود تا از زبان خودش شنوندگان را با زندگی و فعالیت های وی آشنا کند.

مرادی‌کرمانی دوره‌ دانشكده‌ هنرهای دراماتیک را در تهران گذرانده و در همین مدت در رشته‌ مترجمی زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفته است. او فعالیت‌های هنری خود را با رادیو كرمان آغاز كرد و بعد این فعالیت را در تهران ادامه داد. مرادی‌کرمانی نویسندگی را از سال ۱۳۴۷ با مجله‌ خوشه آغاز كرد. سپس «قصه‌های مجید» را برای برنامه‌ «خانواده» رادیو ایران نوشت كه همین قصه‌ها، جایزه‌ كتاب برگزیده‌ سال ۱۳۶۴ را نصیب او كردند.

تهیه کننده و سردبیر این برنامه سمیه احمدلو خواهد بود که از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موج ای ام ردیف ۵۵۸ پخش می شود.