به گزارش خبرنگار مهر، در پی انکار متهم به قتل کودک ۱۰ ساله در خیابان وحدت اسلامی و ادعای او مبنی بر اینکه در قتل سپهر هیچ نقشی نداشته است، نمونه خون مقتول به همراه نمونه خون به جا مانده در لباس متهم برای تشخیص نهایی به آزمایشگاه پزشکی قانونی منتقل شد که پیش از ظهر امروز با ارسال نتیجه آزمایش از سوی پزشکی قانونی به بازپرس پرونده مشخص شد آثار به جا مانده بر روی لباس متهم دستگیر شده با خون کودک ۱۰ ساله مطابقت دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی با اعلام اینکه متهم برای بازجویی‌های فنی و پلیسی همچنان در اختیار دایره دهم پلیس آگاهی ویژه مبارزه با جرایم جنایی قرار دارد، اعلام کرد: متهم در جریان بازجویی‌ها درباره انگیزه قتل کودک ۱۰ ساله همچنان سکوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته دهم شهریور ماه کودک ۱۰ ساله به نام سپهر به منظور خرید نان در ساعت ۳ بعد از ظهر از خانه خارج شده بود که دقایقی بعد خواهر وی، جسد برادرش را در حالی که سر او از بدن جدا شده بود، جلوی در خانه‌یشان پیدا کرد. بررسی صحنه قتل و فیلم دوربین‌های مدار بسته نشان می‌داد مردی قوی هیکل اقدام به قتل کودک ۱۰ ساله کرده و بلافاصله از محل حادثه متواری شده بود.

۲۴ ساعت بعد از وقوع این جنایت وحشتناک، مأموران موفق شدند متهم به قتل را در حالی که آثار خون بر روی لباس‌های او کاملا مشهود بود، در محدوده پارک شهر شناسایی و دستگیر کنند.