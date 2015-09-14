سامانه تدقیق قوانین شورا راه اندازی می شود

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت‌های شهر تهران، آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه مترو است، گفت: پسماند و موضوعات فرهنگی از دیگر اولویت‌های شهر تهران هستند.

وی با بیان اینکه ایجاد زمینه‌های نظارت و برطرف کردن موانعی که مانع تحقق اهداف و اولویت‌های شهر است، باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد گفت: موضوع نظارت از اولویت‌های شورای شهر تهران در این سال‌ها بوده است و ایجاد کمیسیون نظارت در کنار معاونت نظارت در شورای چهارم، نگاه جدی شورا به موضوع نظارت را نشان می‌دهد.

سروری با بیان اینکه نظارت سنتی دیگر پاسخگوی شهر نیست، گفت: باید نظارت به صورت سیستمی، پویا و دینامیک باشد و با همکاری دستگاه‌های نظارتی در داخل شهرداری و خارج از آن، حفره‌های سوءاستفاده، شناسایی و با آن مقابله شود.

وی با بیان اینکه طی ۶ ماه آینده سامانه تدقیق مصوبات شورای شهر تهران آغاز بکار می‌کند، گفت: در این سامانه تمامی مصوبات شورای شهر از ابتدای تشکیل انجمن‌های شهر، گردآوری شده تا شورا درگیر مصوبات تکراری نشود. این سامانه می‌تواند زمینه‌های افزایش نظارت مردم در پارلمان شهری را فراهم کند.

به گفته رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، در حال حاضر این سامانه تا نیمه راه آمده و ابزار قدرتمندی به نمایندگان شورا برای نظارت خواهد داد و می‌تواند الگوی مناسبی برای سراسر کشور باشد، زیرا قابلیت بسیار خوبی است که اعضای شورا به صورت هوشمند و با سرعت بالا، امکان دسترسی به مصوبات را داشته باشند.

سروری با بیان اینکه نظارت بر شورا باید بر اساس تجهیزات روز باشد، گفت: باید همزمان با سرعت تخلفات، امکان مقابله با آن وجود داشته باشد.