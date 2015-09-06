به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خاکسار در نشستی خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید با رویکرد پرداخت تسهیلات بدون سود و تنها با اخذ کارمزد ۴ درصد در بخش ازدواج و اشتغال به جوانان جویای کار و با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای آنها فعالیت می‌کند.

خاکسار مشکل بزرگ استان کرمانشاه در زمینه اشتغال را بی‌رغبتی افراد به کار مشارکتی و گروهی دانست و افزود: در این رابطه محور پرداخت تسهیلات در صندوق امید در بحث گردشگری و کار مشارکتی منجر به اشتغال پایدار است و در این رابطه تفاهم نامه‌ای با میراث فرهنگی استان در بحث پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال به افراد جویای کار در بخش بوم گردشی امضا شده است.

وی از پرداخت ۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی در بخش گردشگری به افراد جویای کار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از مهم ترین کارهای ما پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان است که در این رابطه از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۲۸ میلیارد و ۷۰ میلیون تسهیلات قرض‌الحسنه برای ۷۶۲ مورد ازدواج در استان پرداخت شده است.

خاکسار حداکثر زمان پرداخت تسهیلات ازدواج از مدت ثبت نام تا دریافت را یک هفته عنوان کرد و گفت: البته در صورتی که افراد تمام روند قانونی کار را رعایت کنند تسهیلات ظرف یک هفته در اختیارشان قرار می‌گیرد که به هر کدام از زوجین مبلغ ۳۰ میلیون ریال و در صورت بهره‌مندی از سهمیه شاهد و ایثارگر مبلغ ۶ میلیون تومان بر هرکدام از طرفین اعطا می‌شود.

کسی در صف انتظار دریافت وام ازدواج از صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه نیست

وی با بیان اینکه هم اکنون کسی در صف انتظار دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج از صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه نیست، افزود: در ۶ ماهه نخست سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تنها ۳۹۰ میلیون ریال تسهیلات به ۱۰ فقره ازدواج در استان پرداخت شد و مجموع اعتبارات در حوزه تسهیلات ازدواج به در سال گذشته نیز ۴۲ میلیون تومان برای ۱۴ فقره ازدواج بود.

خاکسار از تلاش برای جذب اعتبارات بیشتر برای پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان در استان کرمانشاه تا پایان سال اشاره کرد و گفت: در گذشته مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای ۷۴ زوج دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه پرداخت شد و هم اکنون نیز در تلاش هستیم تا امکان پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای زوج‌های دانشگاه آزاد استان فراهم شود.

رشد ۴ برابری اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به استان کرمانشاه

وی از رشد ۴ برابری اعطای تسهیلات اشتغال به استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۹۱ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال جوانان در استان پرداخت و در مجموع برای ۱۱۵۴ نفر اشتغال ایجاد شده در حالیکه در ۶ ماهه نخست سال گذشته تنها ۲۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال تسهیلات اعطا شد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه در ادامه بیکاری را یکی از معضلات اصلی این استان دانست افزود: سال گذشته مبلغ ۲۱۳ میلارد و ۴۶۹ میلیون ریال تسهیلات برای اشتغالزایی ۲۱۳۳نفر در استان پرداخت شد و هم اکنون ۷ پله در کاهش بیکاری استان ارتقا یافتیم.

خاکسار بیشترین پرداختی تسهیلات اشتغالزایی در استان کرمانشاه را مربوط به حوزه اشتغال خانگی افراد بیان کرد و گفت: امسال در بحث حمایت از اشتغال خانگی و شرکت‌های دانش بنیان و پرداخت‌های زنجیره‌ای به ویژه در مناطق روستانشین استان اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی مشارکت‌های مردمی در مناطق روستایی استان کرمانشاه را امری لازم در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه دانست و گفت: در طرح‌های مشارکتی استانداری، بنیاد توسعه و صندوق کارآفرینی امید استان متولی پرداخت تسهیلات و بررسی شرایط متقاضیان است.

مشکل بزرگ اشتغال کرمانشاه نداشتن بازار فروش است

خاکسار نداشتن بازار فروش را مشکل بزرگ اشتغال در استان کرمانشاه دانست و افزود: متاسفانه در زمینه فروش تولیدات با مشکل مواجه هستیم وامید داریم تا با اتخاذ تدابیر چرخه اقتصاد به حرکت درآید.

وی ابراز امیدواری کرد با اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید تا پایان امسال تعداد ۴ هزار جوان جویای کار در استان کرمانشاه صاحب شغل شوند و سعی ما برآن است تا ۱ ریال از تسهیلات تخصیص داده شده به استان برگشت داده نشود.

خاکسار ملاک پرداخت تسهیلات قرض الحسته را ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: بازرسان ما تمام فعالیت‌های متقاضیان دریافت وام در قبل و حین و بعد از دریافت تسهیلات را رصد کرده و در صورت مغایرت با قوانین، عدم اجرای طرح آنان ثبت و تسهیلات برگشت داده می‌شود.

وی همچنین به طرح امید اشاره کرد و گفت: در این طرح کسبه و دارندگان جواز کسب در صورت سپرده گذاری در صندوق کارآفرینی امید استان به میزان سپرده خود تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سود و تنها با کارمزد ۴ درصد دریافت می‌کنند و امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال وجود دارد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه وام‌های صندوق کارآفرینی امید به هیچ عنوان قابل انتقال نیست، گفت: حمایت از طرح‌های نوآورانه در دستور کار ما قرار دارد.