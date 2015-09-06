به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه‌های گروهی استان اردبیل، افزود: ارائه و تبیین راهکارهای مؤثر در پیشگیری از خشونت در خانه و خانواده از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی با اشاره به محورهای این همایش، اضافه کرد: روابط خانوادگی و خشونت خانگی، مهارت‌های زندگی و خشونت خانگی، جامعه، اقتصاد، اقلیم و خشونت خانگی و... از مهم‌ترین محورهای همایش خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان خرده‌ فرهنگی‌های بومی محلی و خشونت خانگی، روابط حقوقی خانواده و خشونت خانگی، دین و نقش آن در پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش، رسانه و خشونت خانگی را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.

وی زمان برگزاری این همایش ملی را ۳۰ آذرماه جاری عنوان کرد و ادامه داد: اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و ... می‌توانند خلاصه مقالات خود را تا تاریخ ۳۰ مهرماه و اصل مقالات را تا ۳۰ آبان ماه از طریق ای میل pishgiri.ardebil@gmail.com به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

احمدیان خشونت را پدیده جهانی در قالب رفتار پرخاشگرانه عنوان کرد و ادامه داد: این نوع خشونت امنیت روحی، روانی، اجتماعی و سلامت جسمی و معنوی انسان را به خطر می‌اندازد.

وی بابیان اینکه امروزه در دنیا یک‌ چهارم جرائم مربوط به خشونت است، عنوان کرد: در این استان نیز شاهد خشونت‌هایی در خانواده هستیم، اما بااین‌وجود این آمار بسیار پایین از متوسط کشوری است.

مدیرکل بهزیستی استان دلیل برگزاری این همایش در استان اردبیل را خشونت بالا در خانواده ندانست و تأکید کرد: هدف این همایش ملی بیشتر پیگیری است نه مداخله، چراکه استان اردبیل در بین استان‌های کشور و در بحث خانگی جزو استان‌های سفید است.