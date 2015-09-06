احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشههای پیشیابی هوا شناسی، بعدازظهر امروز با ورود یک سامانه بارشی در غرب و شمال غرب ابرناکی، وزش باد، رگبار باران، و در برخی مناطق با رعد و برق شروع شده و به تدریج گستره دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی و دامنههای البرز غربی را نیز فرا میگیرد. این وضعیت در روز دوشنبه در این مناطق تقویت میشود. روز سهشنبه نیز علاوه بر مناطق ذکر شده در استانهای جنوبی کشور رگبار و رعد وبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
به گفته وی، طی دو روز آینده در دامنههای البرز جنوبی، استانهای قزوین، مرکزی، قم، البرز، تهران و اصفهان به دلیل رشد ابرهای جوششی وزش شدید باد، وقوع گرد و خاک و همچنین کاهش کیفیت هوا و دید افقی به صورت محلی دور از انتظار نیست و در شرق کشور نیز وزش باد تداوم خواهد داشت که در برخی نقاط، بویژه زابل، با گرد و خاک همراه خواهد بود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: شدت بارشهای امروز در زنجان و ارتفاعات زاگرس شامل استانهای لرستان و خوزستان، روز دوشنبه در غرب آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، ارتفاعات زاگرس در استانهای لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و روز سهشنبه در ارتفاعات زاگرس در استانهای لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و غرب هرمزگان و ارتفاعات جنوب کرمان خواهد بود.
وظیفه اظهار داشت: فردا آسمان تهران، نیمه ابری، در بعدازظهر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد، در پارهای نقاط باد وگرد وخاک است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت در این روز ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.
نظر شما