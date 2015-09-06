بهار تاتر مشهد در فصل تابستان/چراغ تماشاخانه های مشهد روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر مشهد همیشه در اغلب فصول تئاترهای مختلفی را بر صحنه تماشاخانه‌هایش دارد اما امسال به رغم افزوده شدن تماشاخانه استاد «انوشیروان ارجمند» اما اجرای تاتر ها با سیر نزولی همراه بود و نه تنها بر تعداد اجراها اضافه نشد، بلكه با سیر نزولی در میزان تئاترهای بر روی صحنه مواجه شدیم و در چندماه اولیه سال تنها تعداد بسیار معدودی نمایش به روی صحنه رفت.

اما گویی در ابتدای تابستان، بهار تئاتر فرا رسیده زیرا تئاتر مشهد در این فصل بعد از پشت سرگذاشتن جشنواره نمایش‌نامه خوانی میزبان دو تئاتر «اتاق انتظار» و «نگهبان و اژدها» بود همچنین قبل از آن دو اجرای كودك نیز در سالن انوشیروان ارجمند به روی صحنه رفت.

در این بازه زمانی بازبینی های آثار شركت كننده در جشنواره تئاتر استانیانجام و آثار راه یافته به جشنواره توسط اعضای هیئت بازبین انتخاب و معرفی شدند.

باتوجه به اینكه یكی از الزامات این جشنواره اجرای عمومی آثار پذیرفته شده قبل از شروع جشنواره است، همین قضیه فرصتی را ایجا كرد كه برای اولین بار در سال ۹۴ چراغ تمامی تماشاخانه های مشهد و بعضی از شهرستان‌های استان را روشن ببینیم.

بدین جهت معرفی تئاترهایی كه در حال حاضر به روی صحنه تئاتر مشهد و استان هستند، خالی از لطف نیست.

تئاتر «یک ساعت آرامش» به نویسندگی «فلوریان زلر» است كه حامد امان‌پور قرایی آن را بازنویسی كرده و دركنار سحر رضوانی به كارگردانی این نمایش پرداخته است.

این نمایش كه سروش طاهری، مانلی حسین پور، مرتضی ملتجی، امیراحسان امیرپور، محمد اسلامی و سحر رضوانی در آن به ایفای نقش پرداختند تا بیستم شهریور ماه هرشب راس ساعت ۲۰ در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد واقع در پارك ملت مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) به روی صحنه می‌رود.

نمایش «خودت را به من که این روزها خیلی غمگینم نشان بده» به نویسندگی مسعود عقلی است و حمید سالاری علاوه بر اینكه كارگردانی آن را برعهده دارد در كنار امیرحسین شماخی، مهسا قدیمی، سپیده کلالی، بهزاد وزیری نسب، شهرام کهن دل، مسعود حسین زاده و حمیدرضا مجیدی به ایفای نقش می‌پردازد. اجرای این نمایش تا بیستم شهریور ماه سال جاری ادامه دارد و هرشب راس ساعت ١٩:٣٠در تماشاخانه شمایل واقع در مشهد، بین سناباد ۴۵ و ۴٧ به روی صحنه می‌رود.

تئاتر «عطر تقلبیز به نویسندگی و كارگردانی شادی غفوریان است و علیرضا رواندل، عارفه معماریان و شادی غفوریان نیز در آن به ایفای نقش می‌پردازند. این نمایش تا بیست و سوم شهریور ماه هر روز راس ساعت ۱۹ در سالن بهار تئاتر شهر مشهد اجرا می‌شود.

نمایش «تب سرد روی پیشانی داغ» به نویسندگی علی حاتمی نژاد است و مهدی ضیاء چمنی آن را كارگردانی كرده است. همچنین مهسا غفوریان، سحر محمودیان، مهدی ضیاءچمنی و محمد رضا صولتی نیز بازیگران آن هستند. این نمایش تا بیست و سوم شهریورماه سال جاری هر روز راس ۱۹:۳۰ در تماشاخانه استاد انوشیروان ارجمند، واقع در دانشجو ۶ به روی صحنه می‌رود.

نمایش كمدی موزیكال «حسن كچل» به نویسندگی مرحوم علی حاتمی است كه عباس جانفدا آن را بازنویسی كرده است.

همچنین منصور جهانبخش كارگردانی این اثر را برعهده گرفته و تارخ اردشیری، علیرضا ضیا چمنی، کریم جشنی، رضا عرفانی، حسین شیبانی، جلال شهباز نژاد، نوشین حشمتی زاده، تکتم اخجوانی، شیده یزدانی، رضا رجب زاده، یاشار یزدانی، زهره وکیلی، هلیا زارع، فرشته ثابت، سامان رضایی نیا، محمد دانا، رسول فولادی، محمد ضیایی، مجتبی مولوی، بهراد بهنود و آفرین ربانی بازیگری آن را برعهده دارند.

این نمایش از شانزدهم شهریور ماه سال جاری در تالار هلال احمر مشهد واقع در خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان ده دی، به روی صحنه می‌رود.

تئاتر «اشباح» به نویسندگی و كارگردانی علیرضا منفردی است كه در كنار شیما عارف ثانی، داریوش صالح آبادی، فاطمه غفاری مقدم، مجیدزردکانلو، محمد مهدی موسوی و جلال گداخته در آن به ایفای نقش می‌پردازد. این نمایش از بیست و یكم شهریور ماه به روی صحنه می‌رود و تا پایان این ماه، هر روز راس ساعت ۱۹:۳۰ در تالار ادیب واقع در، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور به اجرای خود ادامه می‌دهد.