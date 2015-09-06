آمادگی آلمان برای همکاری خودرویی با ایران

به گزارش شاتا، در دیدار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با «نیلز اشمیت» قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان راهکارهای اجرایی همکاریهای صنعتی و تجاری کشور بررسی شد.
در این نشست وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: زمینه همکاریهای دو کشور زیاد است ولی باید بخشهای همکاری را مشخص کنیم.
نعمت زاده افزود: هم اکنون شرکتهای توانمندی در بخش خصوصی داریم و دولت جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای ارتقای بخش خصوصی به کار گرفته است.
وی اظهار داشت: در گذشته مکانیزم مالی در پروژه های بزرگ در جریان بود و اگر بخواهیم دوباره فعالیتهای دو کشور جریان گیرد، باید این مکانیزمها فعال شود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: موانع بانکی دو کشور باید برطرف شود و بانکهای آلمانی در ایران و متقابل بانکهای ایرانی در آلمان فعال شوند.
به گفته وی، زمینه برای سرمایه گذاری در کشور مهیا است و قوانین کشور نیز از آن حمایت می کنند. نعمت زاده تاکید کرد: نوع فعالیتها در زمینه های مختلف با گذشته متفاوت است، چراکه هم اکنون ایران به کشوری پیشرفته و صنعتی تبدیل شده است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ظرفیتهای ایران و آلمان بسیار بیشتر از چیزی است که الان در حال همکاری هستیم و باید همکاریهای بلند مدت دو کشور شکل بگیرد.
دراین دیدار قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن - ووتمبرگ آلمان گفت: شرکتهای کوچک و متوسط خیلی متخصص در آلمان فعال هستند که می توانند با شرکتهای ایرانی همکاری کنند.
وی با تایید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مشخص شدن زمینه های همکاری، گفت: در این مرحله آلمان آمادگی دارد در زمینه صنعت خودرو و تجهیزات پزشکی با ایران همکاری کند.
نیلز اشمیدت افزود: مطمئن هستیم که این دیدارها می تواند پنجره ای جدید از همکاریهای دو کشور را بگشاید.
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