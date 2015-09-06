۱۵۰ پروژه نیمه تمام در رفسنجان وجود دارد/کاهش ۵۰ درصدی تولید پسته

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعداد پروژه های نیمه تمام، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵۰ پروژه نیمه تمام در شهرستان رفسنجان وجود دارد که در بخشهای مختلف از جمله راه، بهداشت و درمان، شهرک صنعتی، گلزارهای شهدا هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در هفته دولت، عنوان کرد: راه اندازی و رونمایی از نمایشگاه مجازی عملکرد دستگاههای دولتی، تجدید میثاق با شهدا، افتتاح دهها پروژه در بخش های مختلف شهرستان و شرکت و سخنرانی مسئولین در نماز جمعه از جمله برنامه های هفته دولت در شهرستان بوده است.

بهره برداری از ۴۰ میلیارد تومان پروژه

وی تصریح کرد: در مجموع ۴۰ میلیارد تومان پروژه در هفته دولت در رفسنجان به بهره برداری رسیده است که البته غیر از پروژه تغلیظ مس سرچشمه که با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد، است.

ملانوری بیان داشت: در هفته دولت از چاه آب فضای سبز شهر بهرمان بهره برداری شد که این اولین پروژه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری در استان کرمان بود.

این مسئول یکی دیگر از برنامه های هفته دولت را «درهای باز ادارات بر روی مردم» برشمرد و افزود: در این روز مسئولین ادارات شهرستان به صورت رو در رو پاسخگوی مراجعین بودند و حتی این برنامه در دفتر امام جمعه نیز اجرا شد.

کاهش ۵۰ درصدی تولید پسته

فرماندار رفسنجان همچنین با اشاره به در پیش بودن فصل برداشت پسته، بیان داشت: در سال جاری پیش‌بینی می کنیم ۳۵ هزار تن پسته را از باغات شهرستان برداشت کنیم که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.

ملانوری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفت: فصل‌الخطاب همه سخنان، مقام معظم رهبری هستند و ما مواضع رهبر را مواضع رسمی نظام می‌دانیم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره رهنمود‌های لازم و پشتیبانی از دولت را دارند و دولت هم می‌کوشد خطوط قرمز نظام را حفظ کند و با حفظ اصول نظام ادامه برجام را پیش ببرد.

فرماندار رفسنجان با اشاره به فعالیتهای ستاد مثلث توسعه اقتصادی شهرستان، تصریح کرد: در این ستاد تاکنون دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری امضا شده است که از این میزان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن در حال اجرا است و بخشی از واحدهای تولیدی در حال تولید هستند.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها از ۱۰ میلیون تومان تا سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند که با ایجاد کارگاه‌های کوچک خانگی و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در زمینه توسعه شهرستان و ایجاد اشتغال تلاش فراوانی شده است.

ماجرای کمک مجتمع مس به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

فرماندار رفسنجان در پاسخ به سوالی درباره کمک مجتمع مس سرچشمه به مجموعه های فرهنگی شهرستان، گفت: هر ساله مجموعه مس در راستای رسالت و برنامه ای که دارد یکسری کمکهایی برای برنامه های فرهنگی و اجتماعی منطقه حوالی خود انجام می دهد؛ این کار نیز سالها است که انجام می شود.

ملانوری ادامه داد: هر کسی که مرآوده و مکاتبه ای با این مجتمع داشته مراجعه می کرده و در زمینه های مختلف کمک می گرفتند مانند کمک به یادواره های شهدا، برنامه های فرهنگی و هنری، مساجد، حسینیه ها و ... یکسری برنامه ها نیز خود مجموعه مس مدیریت می کرد و انجام می داد.

فرماندار رفسنجان گفت: در سال گذشته جلسه مشترکی با مدیران مس در رابطه با بررسی کمکهای مس به مجموعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان برگزار شد که آنها ادعا داشتند مبالغی را هر ساله هزینه می کنیم و ما حرفمان این بود؛ زمانی که این مبالغ در شهرستان هزینه می شود باید مسئولین رده بالای شهرستان اطلاع داشته و یا نظارتی بر این هزینه کرد باشند.

وی افزود: در قالب تفاهمنامه ای که امضا شد مقرر شد این مبالغی که هزینه می شود توسط فرماندار، امام جمعه و نماینده مردم در مجلس نظارت شود و نظارت ما بر این پول از جایگاه حقوقی فرماندار نیست یعنی این پول به حساب فرمانداری واریز نمی شود.

وی تصریح کرد: ورودی که ما در این قضیه کردیم به این دلیل بود که بدانیم این پول کجا هزینه می شود و بتوانیم چانه زنی کنیم که مبلغ بیشتری هزینه شود و در سراسر شهرستان توزیع شود و نیازهای اصلی فرهنگی و اجتماعی برطرف شود.

ملانوری اضافه کرد: عمده این پول در مسائل فرهنگی و اجتماعی مانند کانونهای مساجد، هیئتهای مذهبی، اداره ارشاد، آموزش و پرورش، گروههای مردمی که فعالیت فرهنگی می کنند، یادواره های شهدا و ... هزینه می شود.