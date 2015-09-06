به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی پس از جلسه امروز هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با این جلسه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق روال هفته‌های اخیر، در این نشست گزارش مالی ارائه شد. همچنین بحث‌هایی مانند نهایی شدن قرارداد اسپانسر نیز در این جلسه مطرح شد تا ما بتوانیم جمع بندی‌های نهایی را انجام دهیم تا کار به درستی انجام شود و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

وی در رابطه با متقاضیان اسپانسرینگ باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: ما متقاضی برای اسپانسرینگ داریم اما اسپانسر هم باید نسبت به هزینه کلانی که می‌کنند، بررسی‌هایی انجام دهند و مطمئنا در هیات مدیره این بحث مطرح می‌شود.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با اظهارات عباس انصاریفرد مبنی بر اینکه متقاضی وجود دارد که پرسپولیس را به مدت ۳ سال اجاره کند، اظهار کرد من هم الان این موضوع را می‌شنوم و اطلاعات دقیقی از آن ندارم اما عباس انصاریفرد یک مدیر خوب برای پرسپولیس بود اما نه تنها ایشان بلکه هر کس می‌تواند بیایید به پرسپولیس کمک کند.

وی در رابطه با کمک‌های مالی هواداران خاطرنشان کرد: در جلسه امروز صحبتی در این خصوص نشد اما ما باید گردش مالی را کنترل کنیم.

عبدی در خصوص اینکه این کار توسط کانون هواداران پرسپولیس اجرایی شده، تصریح کرد: هر گردش مالی که صورت بگیرد، درون باشگاه انجام شده و برای باشگاه است.

وی در رابطه با اینکه قرار است به باشگاه پرسپولیس پول تزریق شود و طبق صحبت‌های طاهری قسمتی از قرارداد بازیکنان بزودی پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: این کار انجام شده و امیدوارم تمام وعده‌ها عملی شود ولی ما خیلی جدی پیگیر این کار هستیم.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه در رابطه با کمک از سوی دولت به باشگاه پرسپولیس یادآور شد: ما هم خوشحالم می‌شویم که این کار انجام شود، موضوعی که می‌تواند برخی از مشکلات ما را حل کند.

وی در رابطه با انتخاب مدیر عامل اظهار کرد: ما طبق اساسنامه کارمان را پیش می‌بریم و اگر اساسنامه این اجازه را به ما بدهد که ما مدیرعامل را از داخل یا خارج انتخاب کنیم، این کار را انجام می‌دهیم. فعلا آقای طاهری این موضوع را پیگیری می‌کند و به عنوان سرپرست، کارها را پیگیری می‌کند.

عبدی اضافه کرد: امیدوارم هر تصمیمی که به نفع باشگاه است، گرفته شود تا به خوبی از برزخ مدیرعاملی خارج شویم و تمام دغدغه خاطرمان این است که پرسپولیس را به خوبی اداره کنیم اما این کار برای خودمان سخت است.

وی در رابطه با غیبت‌های ادامه‌دار جعفر کاشانی در هیات مدیره و اینکه آیا برای تصمیم گیری نیاز به رای دادن کاشانی است یا خیر؟، افزود: الزام با اکثر آرا است و مطمئنا هر چه در جلسه اتفاق بیفتد ایشان در جریان آن قرار خواهد گرفت. حتما برای ایشان مشکلی پیش آمده و نتوانسته در این جلسه حضور داشته باشد برای خود من هم بارها پیش آمده که با توجه به سفرهایم نتوانم در جلسه هیئت مدیره حضور داشته باشم.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد اعلام مبلغ قرارداد بازیکنان خصوصا مصطفی قنبرپور که قرارداد ۴۰۰ میلیونی با پرسپولیس دارد، یادآور شد: درباره این مساله صحبتی ندارم و به موقع در این باره حرف خواهم زد.

وی در خصوص اینکه مدیرعامل باشگاه چه زمانی انتخاب می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه، سرپرست ۳ تا ۶ ماه می‌تواند باشگاه را اداره کند.

عبدی در پایان در خصوص اینکه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در شهریورماه همواره با مشکل روبرو بوده‌اند، گفت: در این مورد اطلاعات دقیقی ندارم اما اگر از نظر مشکلات مالی می‌گوئید، همیشه این مشکلات بوده و وجود دارد.