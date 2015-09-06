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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۲۵

فدراسیون فوتبال اعلام کرد؛

فروش بلیت‌های ۵۰ هزار تومانی برای بازی افغانستان با ژاپن

فروش بلیت‌های ۵۰ هزار تومانی برای بازی افغانستان با ژاپن

روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعلام کرد برای دیدار دو تیم فوتبال افغانستان و ژاپن در مرحله انتخابی جام جهانی که قرار است در ورزشگاه آزادی برگزار شود، تنها ۳۲ هزار بلیت ۵۰ هزار تومانی فروخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه تیم‌های فوتبال افغانستان و ژاپن در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای شرایط حضور در این مسابقه را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- با توجه به دستورالعمل اخیر فیفا در خصوص عدم امکان بلیت فروشی در طبقه دوم استادیوم آزادی و به دلیل نبود صندلی در این طبقه، تنها ۳۲ هزار قطعه بلیت به فروش خواهد رسید.

۲-قیمت هر قطعه بلیت مبلغ ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

۳- بلیت صرفا در صورتی ارائه خواهد شد که درخواست کنندگان کارت اقامت و یا پاسپورت داشته باشند و ارائه کارت به همراه بلیت هنگام ورود به ورزشگاه الزامی است.

۴- بلیت صرفا از طریق حوزه‌هایی که به زودی اعلام خواهند شد، به فروش می‌رسد.

۵- فروش بلیت در روز برگزاری مسابقه و درمحل ورزشگاه صورت نمی‌گیرد.

۶- به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای علاقمندان، این دیدار به صورت زنده و مستقیم از شبکه ورزش جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

کد مطلب 2906226

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