جمهوری آذربايجان از تبادل آتش با ارمنستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند آز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز اعلام کرد که به دنبال ۱۴۵ مورد نقض آتش بس نیروهای ارمنستان در طول خط مرزی این کشور با آذربایجان در ۲۴ ساعت گذشته، این کشور نیز ۲۰۸ بار مواضع نیروهای ارمنستان را گلوله باران کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده است که نیروهای ارتش ارمنستان از خمپاره و مسلسل برای گلوله باران مواضع آذربایجان استفاده کرده اند.

این در حالیست که پایگاه اینترنتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از انجام مانور گسترده نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش این کشور از امروز تا سیزدهم سپتامبر خبر داد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تأکید کرد در این مانور، ۶ هزار نیروی نظامی این کشور با استفاده از ۷۰۰ ماشین زرهی، ۵۰۰ راکت انداز و خمپاره انداز، ۴۰ جنگنده، ۳۰ بالگرد نظامی، ۲۰ ناو و شناور نظامی به تمرینات نظامی می پردازند.