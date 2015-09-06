  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۵

حملات هوایی سعودی ها به مراکز دیپلماتیک و درمانی در صنعا

حملات هوایی سعودی ها به مراکز دیپلماتیک و درمانی در صنعا

جنگنده های رژیم آل سعود در ادامه حملات خود به یمن، سفارت ابوظبی در صنعاء را هم هدف حملات هوایی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم آل سعود در ادامه حملات خود به یمن، سفارت امارات در این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مرکز فرهنگی سوریه در شهر صنعاء نیز از جمله دیگر نهادهایی بود که توسط جنگنده های رژیم آل سعود بمباران شد.

از سوی دیگر، بیمارستان «السبعین» واقع در شهر صنعاء طی چند نوبت توسط جنگنده های سعودی بمباران شد.

در جریان این حمله دو کودک یمنی شهید و شماری دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

این در حالی است که بسیاری از بیمارستان های یمنی به دلیل تداوم حملات سعودیها با کمبود شدید تجهیزات پزشکی و مواد دارویی مواجه هستند.

کد مطلب 2906231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها