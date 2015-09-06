بسیجیان زاهدانی به عیادت بیماران در بیمارستان ها رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیجیان زاهدان ضمن قرائت فرازهایی از زیارت عاشورا و صلوات گویان، از بیماران بخش های مختلف عیادت کردند و باری دیگر حال و هوای دل و چشم بیماران را بارانی کردند.

آنان بر بالین بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های زاهدان حضور یافته و با اهدای گل و شیرینی به آنان، شفای عاجل را از خداوند متعال برای این بیماران مسئلت داشتند.

تعدادی از این بسیجیان در حاشیه این مراسم معنوی گفتند: عیادت از بیمار و دلجویی از او یک عمل پسندیده اخلاقی و اجتماعی است که با عواطف انسانی نیز هماهنگ است.

آنان افزودند: عیادت از بیمار علاوه بر اینکه موجب تقویت روحیه بیمار و خانواده او و فراموشی بار سنگین بیماری می‌شود، دل‌های افراد را نیز به هم نزدیک می‌کند.

این جریان سازان فرهنگی اضافه کردند: بسیجیان زاهدان همواره به مناسبت‌های مختلف با حضور در بیمارستان های این شهرستان از آنان عیادت می‌کنند.

در مـكـتب انسان‌ساز اسلام، عيادت مريض و ديدار او از اهميت و ارزش ويژه‌ای برخوردار است، زیرا ايـن رفـتـار نـيـك، مشمول رضـايـت خـداوند است و نقش بسزائی در تحكيم روابط انسانی و صميميت و اخوت، ايفا می كند.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دارای شش بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)، خاتم الانبیا(ص)، نبی اکرم(ص)، پیامبر اعظم(ص)،تامین اجتماعی و بهاران است.