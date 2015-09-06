بیشترین نوع خشونت‌ خانگی در اردبیل همسر آزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاق پور عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانههای جمعی اردبیل افزود: در این زمینه آمار مشخصی وجود ندارد اما درمجموع خشونتهای خانگی این استان در زمره استانهای سفید کشور است.
وی با اشاره به آمار پایین اردبیل در زمینه ارتکاب خشونتهای خانگی ادامه داد: بااینحال با توجه به شناخت و فرهنگسازیهای صورت گرفته آمار مراجعه و تماس تلفنی افزایش داشته که بسیاری از آنها در خصوص مشاوره و مددکاری بوده است.
معاون پیشگیری بهزیستی استان تاکید کرد که فرهنگسازی درزمینه مقابله و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهویژه خشونت باعث شده که امروز این آسیبها از لایههای پنهان خارجشده و شفاف شود.
وی با اشاره به اجرای طرحی در راستای شناسایی خشونتهای خانگی در استان یادآور شد: این طرح در قالب تحقیقات میدانی با حضور کارشناسان و مددکاران آغازشده است.
به گفته رزاق پور در پایان این طرح قرار است جغرافیای خشونت در استان مشخص شود تا میزان و نوع خشونتهای خانگی بر اساس مناطق مختلف استان شناسایی و طرحهای پیشگیری به اجرا گذاشته شود.
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