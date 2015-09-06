کشور به سمت تولید سازنده، باصلابت و با اصالت حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیف الهی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از سازمان ملی استاندارد در جمع خبرنگاران افزود: استاندارد و کیفیت با ایمنی و امنیت مردم در ارتباط است و اگر استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات تقویت شود، اثر این امر را در امنیت فکری در جامعه شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: لازم است استانداردسازی و ارتقای کیفیت در خصوص همه کالاها و خدمات دنبال شود و سازمان ملی استاندارد ایران نقش و وظیفه بسیار مهمی در این خصوص دارد.

سیف الهی ادامه داد: ارتقای کیفی و استانداردسازی چه در خصوص کالاهای داخل و چه سایر کالاها باید دنبال شود و زمینه‌های مورد نیاز برای این مسئله باید به بهترین نحو تامین باشد.

وی تقویت استانداردسازی و ارتقای کیفیت موجب افزایش امنیت فکری در جامعه می‌شود که این امر بر اهمیت فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران می‌افزاید.

این مسئول ادامه داد: تولید یادشده همچنین باید دانش‌محور باشد تا شاهد ارتقای کیفیت تولیدات مختلف باشیم که تحقق این امر ضرورت قابل توجهی دارد.

معاون سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: استانداردسازی و ارتقای کیفیت در خصوص برخی از حوزه‌ها از جمله حوزه صنایع غذایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا این حوزه با سلامت مردم در ارتباط است.