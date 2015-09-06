به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کهنسال در نشست هم اندیشی دومین همایش ملی بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی با رویکرد بازار سرمایه و بانک گفت: این همایش باید به راهکاری برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به بازار سرمایه دست یابد و امیدواریم در این همایش به استانداردهایی در بخش خصوصی برسیم که حوزه دخالتی بخش دولتی را به حوزه نظارتی نزدیک تر کند.

نایب رئیس شورای سیاستگذاری این همابش اظهارداشت: از ۶۰۰ میهمان داخلی و خارجی برای حضور در همایش ملی دعوت شده، ضمن اینکه کارگاه‌های تخصصی نیز برای حاضرین در نظر گرفته شده است که برگزار خواهد شد.

در همین حال، غلامرضا کاظمی دینان رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این نشست گفت: در شرایط بسیار خوب فعلی از نظر بین المللی باید حرکت جهشی در اقتصاد داشته باشیم.

وی افزود: بازاریابی دیگر بازاریابی سنتی نیست و سبک و سیاق نوین دارد. در این بازاریابی نیازها و انتظارات و سلایق مشتری است که تصمیم گیر است و با این حساب، دیگر در اتاق‌های در بسته نمی توان تصمیم گرفت.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران درباره نقش روابط عمومی‌ها در سازمان‌های مالی اظهار داشت: اگر روابط عمومی‌‌ها، سازمان‌ها را آگاه نکنند که رقبای بزرگی دارند، سازمان‌ها به زمین می خورند و از مسیر اصلی خود خارج می شوند.

وی تصریح کرد: بحث بازاریایی نیز مثل روابط عمومی است در شرایطی که از نظر ورود سرمایه به کشور در شرایط مناسبی قرار داریم، باید دقت کنیم که رقبای بسیار بزرگ از ما پیشی نگیرند.

حسین خزلی خزاری مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی نیز در این نشست گفت: نهادهای مالی با قانون جدید بازار اوراق بهادار از سال ۸۸ فعال شدند، وقتی نگاه می‌کنیم به تحصیلات و تجربیات مدیران نهادهای مالی می‌بینیم که این مدیران یا اقتصاد خوانده اند، یا حسابداری و یا مدیریت با این حساب برای اینکه بازار سرمایه بتواند نقش خودش را در اقتصاد ملی پیاده سازی کند نیازمند استراتژی مدیریتی است.

وی افزود: اگر بخواهیم در دنیا رقابتی عمل کنیم باید شناخت خوبی از مصرف کنندگان ایرانی داشته باشیم.

خزلی خزاری با ارائه آماری در خصوص نقش تامین مالی بانک‌های و بازار سرمایه، گفت: ۲۳ درصد تامین مالی در کشور توسط بازار سرمایه و ۷۸ درصد توسط بانک‌ها صورت گرفته است اما باید توجه داشت که دیگر بانک‌ها امکان تامین مالی در اقتصاد را ندارند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سازمان بورس و شرکت‌های سرمایه گذاری و در آینده شرکت‌های رتبه بندی باید سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین سرمایه ایجاد کنند.

همچنین داریوش روزبهانه دبیر کمیته دومین همایش ملی بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی در سخنانی گفت: وقتی به مارکتینگ به عنوان حرفه ای عمومی نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می رسیم که جامعه ما با بازار مالی تقریبا غریبه است، مثلا قانون ۱۳۸۴ همه نهادهای سرمایه گذاری را از نظر ساختاری شبیه یکدیگر می کند و این تمایز را از میان می برد.

وی افزود: در گزارش رتبه‌بندی شرکت‌های مالی در ایران تجمع شرکت‌های کارگزاری در ردیف های الف و ب نشان دهنده روند شبیه سازی تامین مالی به دلیل ساختار تنظیمی قوانین (رگولاتوری) در میان شرکت هاست.

روزبهانه با اشاره به تمایز به عنوان قانون بقای هر شرکت مالی، تصریح کرد: در دنیا صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های رتبه بندی مالی دستکم در یک عنصر عملیاتی با رقبای‌شان متفاوت هستند. در جامعه مالی و حرفه مالی کشور بازاریابی باید کارکرد هدف گیری یک بخش خاص و سپس ارتباط گیری با آن بخش را انجام دهد، چراکه خدمات مالی به مفهوم عام در ایران مفهومی غریب است.