برنامه ششم توسعه، کانون توجه به آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان با اشاره به تنوع هزینه ها در آموزش و پرورش اعلام کرد: هزینه سنگین تعلیم و تربیت، شامل پرداخت حقوق معلمان، هزینهء سرانهء دانش آموزی، تهیه و تولید کتاب های درسی، فضا و تجهیزات است. در بین این هزینه ها، آموزش و پرورش تنها موفق به جذب همکاری خیرین و نهادهای مردمی در تجهیز مدارس وساخت آنها شده است.

وی اضافه کرد: مدارس غیر دولتی تنها توانسته اند ده درصد از دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهند، البته در این بخش هزینه دولت کاهش چشم گیر ندارد، بلکه آورده بخش غیر دولتی تبدیل به ارتقاء کیفیت دانش آموزان آن بخش می شود که البته به نوعی سرمایه در کیفیت بخشی در افراد تحت پوشش محسوب می شود.

رئیس سازمان پژوهش تعهدات مالی بخش های غیر دولتی یا پیش از محل صرفه جویی و یا درآمدهای ناشی از کشف قاچاق دخانیات و امثال آن در بودجه سالیانه آموزش و پرورش چشم پر کن است، ولی هیچ کدام از این تعهدات جزء تعهد های لازم الاجراء محسوب نمی شود و بسیاری از آن ها قابل وصول نیست.

معاون پژوهشی وزیر افزود: در برنامه ششم لازم است هرچه بیشتر به نتایج شاخص ها در زمینه سیاستگزاری و ارزش گذاری ها توجه شود و اثر بخشی کمک ها کاملا قابل تبدیل به پیشرفتی عقلانی و محاسبه باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: باز سازی نظام آموزش و پرورش بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول باید در کانون توجه برنامه ششم توسعه باشد و از اجرای برنامه های مغایر و یا کم اثر در تحقق سند احتراز شود.