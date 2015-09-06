۷ نفر در سقوط هواپیمای سنگالی ناپدید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از مسؤلین سازمان هواپیمایی سنگال اعلام کرد که در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای امدادی در غرب این کشور، ۷ سرنشین آن ناپدید شده اند.

مسؤلین مربوطه در این باره می گویند: در این هواپیما یک بیمار فرانسوی نیز حضور داشته است. این هواپیما در حوالی ساعت ۷ صبح امروز به وقت محلی در 118 کیلومتری غرب سنگال از صفحه رادار محو شد.این هواپیما از واگادو پایتخت بورکینافاسو در حرکت به سوی داکار بود.سرنشیان آن را یک بیمار فرانسوی و تعدادی از پزشکان و پرستاران سنگالی تشکیل می دادند.

نیروهای مسلح سنگال در بیانیه ای اعلام کردند که عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان این هواپیما را آغاز کرده و این عملیات را تا یافتن سرنخ هایی از لاشه هواپیما و سرنشینان آن ادامه خواهد داد.