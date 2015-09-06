به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی دوی ماراتن بین‌المللی کویر خطاب به قهرمان مارتن جهان و رئیس آژانس ویاجی ایتالیا گفت: امیدواریم برگزاری دوی مارتون در کویر لوت رخدادی باشد که باعث خیر و تاثیرگذاری هر چه بیشتر برای جذب گردشگر به استان کرمان شود.

وی با اشاره به جاذبه های گردشگری ایران و کرمان افزود: امیدواریم حضور میهمانان و ورزشکارانی که تقریبا تمامی صحراها و کویرهای دنیا را درنوردیده اند، بتواند شکوه، عظمت و ظرفیت های بسیار گرانقدر استان پهناور کرمان را به جهانیان معرفی کند.

وفایی ادامه داد: در اظهارات شما آمده که تمام صحراهای دنیا و کویرهای دنیا را رفته اید اما کویر استان کرمان و ایران به لحاظ جغرافیا و جاذبه هایی که دارد؛ کاملا متفاوت با دیگر مکان هاست و ما از این اظهار نظر واقع بینانه شما که منطبق بر حقیقت است تشکر می کنیم و امیدواریم که بتوانید قدمی برای شناساندن کویر لوت و اعجازهای دیگر آن به جهانیان بردارید.

وی کویر را تنها جاذبه کرمان ندانست و افزود: در این استان مناطقی وجود دارد که از نظر طبیعی مشابه مناطق طبیعی اروپا بوده و می توان اقرار کرد که کرمان استانی با کلکسیونی از آثار طبیعی، تاریخی و مجموعه ای از اقلیم های متفاوت است.

جاذبه های کرمان مکان برگزاری ماراتن بین‌المللی را تغییر داد

ماسیمو تادی مدیر آژانس ویاجی ایتالیا گفت: قهرمان دوی ماراتون در جهان رکوردهای زیادی را در این زمینه داشته و تنها کسی است که در قطب شمال و جنوب دویده و صحرایی نمانده است که نرفته باشد که مدیر رسانه ای این برنامه نیز می باشد.

مدیر آژانس ویاجی ایتالیا در ادامه گفت: ابتدا تاکید بر این بود که در استان فارس این مسابقه برگزار و نقطه پایانی آن تخت جمشید باشد. این در حالی بود که تاکید داشتیم این ماراتن خارج از محیط زندگی باشد و با رایزنی هایی که انجام شد ما را به میراث کرمان معرفی کردند و توانستیم در همان ابتدا جذب کویر شویم.

وی بیان داشت: کویر مانند رویا بود و طی سفری که برای شناسایی داشتیم به این واقعیت پی بردیم. علاوه بر این جاذبه ها؛ پشتیبانی تیم و سازماندهی بی نظیر استان کرمان بسیار حائز اهمیت است و می توان به صراحت اعلام کرد که جایی بهتر از این مکان برای برگزاری این مسابقات نمی توانست وجود داشته باشد.

کرمان یکی از برترین مقاصد گردشگری دنیاست

مدیر آژانس ویاجی ایتالیا در ادامه اظهار داشت: کار من در زمینه اکوتوریسم و ورزش جداست ولی اینکه چرا اینجاییم به این خاطر است که کرمان یکی از برجسته ترین مقاصد برای گردشگری است.

وی با بیان اینکه اولین بار در سال ۲۰۰۳ به ایران آمدم، گفت: دومین بار به خاطر تعداد زیاد آثار تاریخی و فرهنگی جذب ایران شدم و مردم ایران به دلیل تاریخ و فرهنگی، شعر و ادبیات و سبک زندگی روزانه، مسائل اقتصادی و غذا و تمام چیزهایی که به عنوان فرهنگ عامه وجود دارد توریست را جذب می کنند.

وی سطح برخورد بالای ایرانیان در زمینه مهمان نوازی و طریقه برخورد با دیگران را یک نوع شوک دانست که به فرد گردشگر وارد می شود.

بیایان های ایران در جهان ناشناخته مانده است

وی در رابطه با پائولو گفت: وی قهرمان ماراتن یعنی قهرمان دوی بالای ۱۵۰ کیلومتر تا ۲۵۰ کیلومتر بوده و زمانی که وی برای برگزاری مسابقات از من تقاضای کمک های لجستیک کرد؛ ایران را پیشنهاد داد اما متاسفانه شنیده های کمی در رابطه با بیابان های ایران داشتم و هیچ گزارش و اطلاعاتی از بیابان های شما در جهان نیست و کسی آن ها را نمی شناسد.

مدیر آژانس ویاجی ایتالیا ابراز داشت: به دو دلیل کویر لوت را برای برگزاری مسابقات انتخاب کردم اول اینکه ایران را دوست دارم و دوم اینکه کویر لوت برای برگزاری این مدل از مسابقات خوب است؛ چرا که می تواند به ما ۲۵۰ کیلومتر مسیر دهد و مورد دوم این است که سازماندهی تیم های اجرایی نیز بسیار خوب بود و پیش بینی ما این است که می تواند یک رویکداد بسیار مهم بین المللی را برگزار کند.

چشم اندازهای متنوع کویر لوت اعجاب آور است

در ادامه این جلسه پائولو بارجینی قهرمان ماراتن جهان گفت: پزشک بازنشسته و ۵۵ سال دارم و از ۴۲ سالگی شروع به دویدن کردم. اولین بار که کویر را دیدم در مراکش بود و پایم به زمین کویر که خورد گفتم تا آخر عمر می خواهم در کویر بدوم و تصمیم گرفتم یک ماراتون را در دنیا برنده شوم.

وی ادامه داد: تقریبا تمام صحراهای دنیا از مراکش، مصر، لیبی، اردن، چین و ایالات متحده آمریکا را رفته ام و تنها فردی هستم که در دنیا کمتر از یک ماه ۲۳ اکتبر در ۲۰۱۱ در قطب شمال دویدم و در ۱۷ نوامبر در یک ماه قبل از آن در قطب جنوب می دویدم در نتیجه می توانم بگویم همه دنیا را دویده ام.

قهرمان ماراتن جهان با اشاره به علاقه اش به کویر لوت افزود: من دوست دارم تا جایی که امکان دارد افراد زیادی را برای ماراتن به اینجا بیاورم و برگزاری مارتن در کویر تنها یک کار صرف دویدن نیست؛ بلکه باعث می شود افراد از درون رشد کنند.

وی کویر لوت کرمان اعجاب آور دانست و گفت: اینجا تنها صحرایی است که چشم انداز متنوعی دارد. رود شور، کلوت ها، گرم ترین نقطه کره زمین، تپه های شنی، کلوت ها همگی چشم اندازهای متفاوتی را پیش روی ما می گذارد.

وی افزود: با سالیانه برگزار کردن این مارتن در کرمان می توان یک رویا برای آدم ها درست کرد که می توانند در مسیر جاده ابریشم سفر کنند و از یک کاروانسرا شروع و یک هفته تمام در صحرا و بیابان بمانند.

وی گفت: دونده های ما خوداتکا بوده و در طول یک هفته مایحتاج خود را در کوله پشتی قرار داده و تنها به روزی ۱۰ لیتر آب و چادر نظامی و امدادی و امنیت و ایمنی نیاز دارند.

وی ابراز داشت: در این مسابقه نمی خواهیم تنها برنده ها به خط پایان برسند بلکه هدف ما این است که وقتی به سمت خانه برمی گردند در درون خود قدرت بیشتری را احساس کنند و فکر می کنم لوت تنها جایی است که می تواند این قدرت را در درون این افراد به وجود آورد.

کویر لوت کارت پستال و رویاست

وی با بیان اینکه در تمام صحراهای دنیا دویدم اما انرژی که در این چند روز از لوت گرفتم غیر قابل مقایسه با صحراهای دیگر بود، گفت: اینجا بیابان نیست کارت پستال و رویاست. در این کویر تنها نمی خواهیم تیم را تشویق به دویدن کنیم بلکه سعی می کنیم ایرانیان را نیز تشویق به دویدن کنیم.

وی همچنین افزود: در نظر داریم در مرحله آخر فاصله کوتاهی را در نظر بگیرم و در آن فاصله کوتاه دونده های ایرانی می توانند بین دونده های مارتن به عنوان اختتامیه بدوند.

وی در رابطه با برگزاری ماراتون گفت: چهار مرحله ۴۰ کیلومتری داریم که اولین مرحله از کاروانسرای شفیع آباد و دره دلفین ۳۵ تا ۴۰ کیلومتر و دومین مرحله کرانه رود شور به مسافت اول که از گندم بریان رد شده و بعد از این مرحله، مرحله طولانی ۷۵ کیلومتر را داریم که در این ۷۵ کیلومتر توقفی نداریم و دو روز تمام بدون توقف می دویم.

قهرمان ماراتن جهان گفت: بعد از این مرحله به حوالی روستای کریم آباد می رسیم که این مرحله پایان ماراتن خواهد بود.

وی ادامه داد: بعد از مرحله نهایی تمام دونده ها را در یک منطقه در اطراف کرمان جمع می کنیم و برای این مرحله آخر دونده های بیشتری اضافه می شوند و به همه آن ها که در مسابقه شرکت می کنند مدال داده می شود چرا که فلسفه این است که وقتی این مسیر را تمام می کنید برنده هستید.

وی گفت: در این مسابقات ۴۰ تا ۵۰ شرکت کننده از ژاپن، سنگاپور، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی و دیگر کشورها داریم؛ بنابراین به صورت بین المللی از آن گزارش گرفته خواهد شد و معمولا چهار تا پنج تیم رسانه ای از کشورهای مختلف این مراسم را پوشش می دهند.

وی گفت: بعد از برگزاری مسابقات نیز در سه شنبه هشتم سپتامبر با خبرنگاران ایرانی و خارجی نیز در تهران مصاحبه خواهیم داشت.

کویر را دست نخورده تحویل می دهیم

وی در ادامه می گوید: وقتی ما می دویم ذره ای زباله و آشغال به جای نمی ماند و تنها رد پای ما بر کویر خواهد ماند و این کویر را دست نخورده به شما تحویل خواهیم داد.

قهرمان ماراتن جهان در ادامه افزود: ما شماره تمام دونده ها را روی بطری های آب و روی لباس ها می زنیم و اگر شماره دونده ای روی تیکه ای کاغذ باشد آن دونده اخراج خواهد شد.

وی بیان داشت: اینجا قسمتی از تمدن پارس است و یک تاریخ بزرگ است و از این حسی که به ما منتقل کرده است می توان این موضوع را درک کرد و فهمید.

وی بیشترین تفاوت کویر لوت را با دیگر کویر و بیابان های دنیا این دانست که هر چند کیلومتری که می دوید یک چیز جدید چون گدازه های آتشفشان، ماسه و کلوت مشاهده می کنید.

حضور ۵۰ تا ۸۰ نفر دونده در مارتن بین المللی کویر لوت

وی گفت : مهارت و تخصص افرادی که با آن ها برخورد داشته ام قابل مقایسه با دیگر جاهایی که سفر کرده ام نیست.

قهرمان ماراتن جهان زمان این مسابقه را اول ماه می ۲۰۱۶ مصادف با ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت دانست و گفت: دونده ها دو روز زودتر در ۲۹ آوریل وارد فرودگاه کرمان خواهند شد.

وی در پایان گفت: بین ۵۰ تا ۸۰ نفر دونده برای برگزاری مسابقه در کویر لوت حضور پیدا خواهند کرد.

محمود محمودی نیا مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان نیز در ادامه گفت: خوشحالیم که به واسطه یک رویداد بزرگ ورزشی؛ کویر لوت ایران و به ویژه مکان های دیدنی استان کرمان را می توانیم به دنیا بشناسانیم و در این رویکرد خود را موظف می دانیم که در کنار دیگر مسئولان نهایت همکاری را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان کرمان نیز اظهار داشت: همه هماهنگی ها انجام شده و آمادگی برگزاری این تور به بهترین نحو وجود دارد.

مهدی سیاوشی ابراز داشت: شرایطی را فراهم خواهیم کرد که همه علاقمندان بتوانند از این فرصت در امنیت کامل و با بهترین کیفیت استفاده کنند.

اعتمادی نمایندگی وزارت امور خارجه نیز ضمن خیرمقدم اظهار داشت: در مدت یک سال و نیم گذشته حداقل هفت تا هشت سفیر ژاپن، آلمان، هند و چند کشور دیگر به کویر لوت و جاهای دیدنی آمدند که هیچ مشکلی از نظر امنیت به وجود نداشت.

وی افزود: ایران جاذبه های تاریخی فراوان دارد و کویرش نمونه است و امیدواریم این برنامه سرآغازی برای برگزاری برنامه های بعدی باشد و انشاءالله به نام مارتن جاده ابریشم نامگذاری و به این نام ثبت شود.