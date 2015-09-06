به گزاری خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه با انتقاد از سکوت مقامات دولتی در قبال رجزخوانیهای رئیس جمهور و مقامات آمریکایی اظهار کرد: اگر دولت پاسخ رجزخوانی آمریکاییها را ندهد ملت در پاسخ تردید نخواهد کرد.

وی افزود: بیانات صریح مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت و نیز اعضای خبرگان رهبری حکایت ازنوعی بدعهدی آمریکاییها دارد. مسئولان کشور به ویژه دستگاه دیپلماسی خارجی کشور باید اقدامات جدی در مورد «بدحرف زدن» آمریکاییها به عمل آورند.

حبیبی با اشاره به اینکه مجلس باید وارد ماجرای برجام شود، بیان داشت: رسیدگی برجام در مجلس در حقیقت اعتناء به مردم است. مردم از طریق نمایندگان خود باید بدانند برنامه برجام در تأسیسات هسته‌ای چیست و تعهدات در این برجام کدامند؟ مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند و دولت باید مانند شهید رجایی خود را دارای کابینه ۸۰ میلیونی بدانند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: آمریکاییها همواره به بهانه قانع کردن مخالفین برجام در داخل کشور خود حرفهایی می‌زنند که نگران کننده است. آمریکاییها می‌گویند چارچوب تحریم‌ها حفظ می‌شود، لغو تحریم‌ها در کار نیست بحث تعلیق تحریم‌هاست. اگر واقعاً نتیجه برجام حفظ چارچوب تحریم و نه لغو آن است پس نتیجه و حاصل مذاکرات برای ما چیست؟ اگر روایت آمریکاییها از برجام همین باشد که می‌گویند دولت و به ویژه رئیس جمهور باید در این باره پاسخگو باشد.

وی افزود: آمریکاییها حتی در مورد تغییر و براندازی نظام با اشتیاق و بی پرده سخن می‌گویند و آرزو دارند رویکرد ایران در منطقه و حمایت ما از مقاومت را کم‌رنگ ببیند. باید این آرزوها را به گور ببرند.

حبیبی با تجلیل از سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله گفت: پیام اقتدار ایران اسلامی در این رزمایش به آمریکاییها و اروپاییها رسید. ملت دست دشمنان اسلام را در تعدی به خاک میهن اسلامی بدون تردید قطع خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش مجلس و وظایف خطیر این نهاد مردمی در تصمیم‌گیریهای ملی و فراملی اظهار داشت: اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۷۷ اجازه نمی‌دهد مجلس از «برجام» برکنار بماند. مجلس شجاعانه باید در این وادی وارد عمل شود.

وی با هشدار به جریانی که در داخل آمریکاییها را بزک می‌کنند تصریح کرد: این اولین بار نیست که ملت و رهبری طی ۳۵ سال گذشته با طراحی های دشمن مقابله می‌کنند کسانی که می‌خواهند جاده صاف کن بازگشت سلطه باشند باید توجه کنند ملت در طرد آنها تردید نمی‌کند.

حبیبی بیان داشت: بررسیهای ما نشان می‌دهد آمریکا ذره‌ای از مواضع خصمانه علیه ملت عقب‌نشینی نکرده است. آمریکا همچنان دشمن درجه یک ملت ایران است و ملت ما تا آخرین نفر، تا آخرین نفس و آخرین قطره خون در برابر زیاده‌خواهیها و نیز تهدیدهای نظامی آنان همه ایستاد.

وی با اشاره به بحران پناهندگان سیاسی به اروپا در اثر اوج‌گیری شرارت تکفیریها در منطقه خاطر نشان کرد: جسد بی جان کودک سه ساله سوری در سواحل مدیترانه جهان را تکان داد. این نتیجه سیاست تجاوزکارانه صدور تروریسم به عراق، سوریه و لبنان است.

وی گفت: بغض جهان در برابر معصومیت این کودک ترکید و اکنون مردم اروپا زیر فشار بحران وجدان کمر خم کرده است و به چشم خود نقض حقوق بشر را می‌بیند.

وی افزود: ترکیه، قطر و عربستان با فرمان گرفتن از لندن و واشنگتن میلیونها تن از مردم سوریه و عراق را از خانه و کاشانه خود آواره کرده‌اند و تا کنون بیش از دو هزار نفر از آوارگان به امید پناه‌جویی در دریا غرق شده‌اند. حادثه مرگ یک کودک سه ساله سوری در سواحل دریا تنها گوشه‌ای از این قتل‌عام بیرحمانه است. آنها خانه و کاشانه خود را در حالی رها کرده‌اند که توسط بمب‌ها و موشک‌های تکفیریها ویران شده‌اند. آنها از زنده‌سوزیها و سربریدن و مرگ‌های قساوت‌آمیز فرار کرده‌اند و اروپا حاضر نیست در جنگی که خود آگاهانه راه انداخته به آنها پناه بدهد.

وی با انتقاد از سیاست خارجی ضعیف دولت در این خصوص اظهار داشت: دولت باید از طریق کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و دیگر مجامع جهانی در دفاع از مظلومان و قربانیان تروریسم در عراق و سوریه تحرک بیشتری از خود نشان دهد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیروزی اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر گفت: وحدت و همگرایی اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر نشان داد اگر ملاک موفقیت همه اصولگرایان باشد پیروزی حتمی است.

وی افزود: ما در اسلام سبقت در خیرات داریم و از سبقت در قدرت منع شده‌ایم.

وی با اشاره به روند همگرایی در میان اصولگرایان برای رسیدن به فهرست واحد تاکید کرد: روند همگرایی وحدت اصولگرایان با شیب معقولی پیش می‌رود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقد برخی از روزنامه‌های دوم خردادی در مورد نقش حزب مؤتلفه اسلامی در این روند اظهار داشت: برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب به مؤتلفه اسلامی تهاجم دارند که چرا رفته اید با پایداری و ایثارگران همگرایی کرده‌اید. باید به آنها بگوییم مشی مؤتلفه را خودش تعیین می‌کند که در جهت ائتلاف با همه تشکلها و عناصر اصولگراست که با حفظ سلائق و امور اختصاصی هر کدام در مشترکات نظام و ارزشهای اصولی با هم همگرایی داشته باشند. ما اطمینان داریم که راه را درست آمده‌ایم راه همان است که بارها گفته‌ایم؛ «یک صدا، یک فهرست» با محوریت روحانیت، در خط ولایت.

حبیبی در پایان اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی گفت: دولت باید هر چه زودتر همت کند و قرارگاه مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشکیل و هر از چندی به مردم گزارش کار بدهد. حل مشکلات معیشتی مردم در اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. و معتقدیم، که دولت چاره‌ای جز ایجاد تغییرات در برنامه‌ها و سیاست‌ها، و مدیریت‌ها ندارد اگر اراده قطعی برای حل مشکلات اقتصادی مردم داشته باشد.