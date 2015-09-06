۸۰۰۰ زیارت اولی میهمان حریم دوست می شوند/شهرداری آماده استقبال

به گزارش خبرنگار مهر، در بامداد ۲۳ ذی القعده دلهای عاشق ۸ هزار دانش آموزان برای اولین بار کبوتر زائر صحن و سرای دوست می شوند و مراسمی با حضور این دانش آموزان صبح دوشنبه در حسینیه امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری و پناهیان، مداحی حاج احمد واعظی برگزار خواهد شد.

با برپایی این سنت دیرینه در روز زیارتی امام رضا (ع) کاروان های پیاده مردم مشهد به سوی حرم ثامن الحجج(ع) رهسپار می شوند.

در این روز مردم مشهد با حضور در گردهمایی بزرگ عاشقان اهل بیت(ع) در صحن جامع بارگاه رضوی از برنامه های آستان قدس رضوی شامل مراسم خطبه خوانی، تلاوت دعای جوشن کبیر و سخنرانی حجت الاسلام مومنی بهره مند می شوند.

مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد در گفتگو با مهر از خدمت رسانی شهرداری مشهد به منظور تسهیل در برگزاری حرکت کاروان های پیاده مردم مشهد به سوی حرم رضوی خبر داد.

علی قناویزچی اظهارکرد: شهرداری مشهد در راستای این حرکت مردمی پیش بینی های لازم را در قالب خدمت رسانی به صدها هزار زائر و مجاور انجام داده است.

وی همچنین از آمادگی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهر مشهد برای تسهیل در تردد زائران و مجاوران خبر داد و افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی خدمت رسانی به شهروندان حاشیه شهر را به صورت ویژه خواهد داشت.

قناویزچی بیان کرد: به منظور هرچه بهتر برگزاری این مراسم شهرداری مشهد درهمراهی با این حرکت مردمی، هماهنگی های لازم را با استانداری، دستگاههای انتظامی، پلیس راهور و سازمان های فرهنگی استان انجام داده است.