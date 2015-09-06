نماینده گلستان به لیگ سه فوتبال کشور سقوط کرد/ اتکا در خطر انحلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اتکا گلستان به عنوان تنها نماینده فوتبال استان در رقابت های لیگ دسته یک کشور سال گذشته در میانه راه از ادامه مسابقات انصراف داد و باتوجه به آئین نامه فدراسیون، می بایست به دو رده پایین تر (لیگ دسته سه) سقوط کند.

با این وجود، مکاتباتی بین مسئولان استانی و سازمان لیگ فدراسیون فوتبال صورت گرفت و مجوز حضور تیم اتکا در لیگ دسته دو کشور صادر شد. در متن مجوزنامه اما یک شرط مهم گنجانده شده بود و آن، تسویه حساب با بدهکاران و مختومه شدن پرونده های مالی این تیم در فدراسیون فوتبال بود.

از سوی دیگر، اتکا با جذب یک اسپانسر غیربومی و مشخص کردن کادرفنی و بازیکنان، تمرینات خود را به طور منظم انجام می داد با این امید که سهمیه لیگ دویی فوتبال استان حفظ شود. مدیرعامل تیم اتکا به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان با برگزاری جلساتی متعدد با مسئولان استانداری، تلاش کردند به هر شکلی که ممکن است، مدیران سابق تیم را به پرداخت بدهی های مالی خود الزام کنند.

امروز (یکشنبه) موعد قرعه کشی رقابت های لیگ دسته دو کشور بود و سازمان لیگ مطابق وعده پیشین خود، به علت پرداخته نشدن بدهی ها از قراردادن نام اتکا در بین تیم های حاضر در مسابقات خودداری کرد و به این ترتیب تکلیف تیم های حاضر در فصل جدید رقابت های لیگ دو بدون نماینده ای از فوتبال گلستان، مشخص شد.

مدیرعامل تیم اتکا این خبر را تایید کرده است.

غلامحسین زمانی سرمربی فعلی تیم اتکا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز امیدواری از آینده بیان کرده است: چنانچه مبلغ یکصد و ۵۰ میلیون تومان تا روز شنبه ۲۱ شهریور به حساب فدراسیون فوتبال واریز شود، اتکا می تواند در لیگ دسته دوم شرکت کند.

با این وجود هم اکنون اتکا را باید یک تیم لیگ دسته سومی کشور به حساب آوریم. فدراسیون فوتبال حتی هشدار داده است در صورت عدم پرداخت بدهی ها، اتکا با خطر انحلال مواجه خواهد شد.

هرچند که مبلغ بدهی اتکا بسیار بیشتر از سایر تیم های همنوع خود است اما این نکته را در نظر داشته باشیم از فدراسیونی که رئیسش «علی کفاشیان» است، رقم خوردن هر اتفاقی دور از ذهن نیست!