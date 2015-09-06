به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی‌نژاد بعد از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور عشایری استان اظهار کرد: جامعه عشایری در همه مباحث ملی حضور فعال دارند و از این رو حق آنهاست که خدمت بیشتری به آن‌ها داشته باشیم.

وی به خشکسالی‌های چندین ساله در استان اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه خشکسالی‌ها خسارت زیادی به عشایر وارد کرده اما دولت تلاش کرده بخشی از این خسارت‌ها را جبران کند ولی نیاز این قشر خیلی فرا‌تر است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بر لزوم نگاه ویژه به جامعه عشایری استان تاکید کرد و گفت: باید نکات منفی دوره‌های مدیریتی گذشته را رفع و از نکات مثبت نیز برای فراهم کردن خدمات و آسایش بیشتر جامعه عشایری استفاده کرد.

تامین آب و علوفه یک دغدغه جدی در حوزه عشایری است

نخعی‌نژاد به پراکندگی بالای جمعیت در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پراکندگی جامعه عشایری در استان بسیار زیاد است و از این رو آماده سازی ایل راه‌ها اعتبار زیادی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تامین آب عشایر استان مشکل جدی داریم، عنوان داشت: خشکسالی‌های چندین ساله سبب از بین رفتن مراتع شده و در نتیجه تامین علوفه برای دام‌های عشایر یک دغدغه جدی است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: سازمان امور عشایری باید تامین علوفه مورد نیاز عشایر را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار داده و برای آن برنامه ویژه‌ای داشته باشد.

نخعی‌نژاد، خرید تضمینی دام را یکی دیگر از نیازهای جدی عشایر استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر خرید تضمینی دام در زمان مناسب انجام نمی‌شود و باید قبل از اینکه عشایر متحمل خسارت شوند برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

وی ادامه داد: استانداری به دنبال ایجاد تغییر و تحول جدی در مجموعه عشایری است تا بتوانیم قدرت، ثروت و آسایش بیشتری برای آن‌ها فراهم کنیم.

وجود شش هزار کیلومتر ایل راه در استان

مدیرکل سابق امور عشایری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: این استان چهارمین استان عشایری کشور محسوب می‌شود.

ابراهیم ابراهیمی بیان کرد: ۸۰ درصد جمعیت عشایری استان در نقاط مرزی و ۲۰ درصد نیز در حاشیه کویر و نقاط غیر مرزی استان ساکن هستند.

وی عنوان داشت: عشایر استان با تداوم چندین سال خشکسالی با مشکلات زیادی از جمله تامین آب شرب، نامناسب بودن ایل راه‌ها و کمبود علوفه روبه رو هستند که می‌طلبد نگاه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشیم.

مدیرکل سابق امور عشایری خراسان جنوبی از وجود شش هزار کیلومتر ایل راه در استان خبر داد و افزود: سالانه حدود چهار هزار کیلومتر از ایل راه‌های عشایر تسطیح و مرمت می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه سالانه ۱۰۰ ریز پروژه برای عشایر اجرا می‌شود، بیان داشت: هر چند دولت خدمات زیادی برای کمک به عشایر در دستور کار خود قرار داده است اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها کافی نیست.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته از محل اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ مبلغ سه میلیارد و ۶۷ میلیون تومان اعتبار به حوزه عشایری استان اختصاص یافت، عنوان داشت: از این میزان ۲۹۰ میلیون تومان برای آبرسانی به عشایر هزینه شد.

توزیع ۴۰ هزار تن علوفه در بین دام‌های عشایر

مدیرکل سابق امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین از این میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در تشکل‌های عشایری سرمایه گذاری شد.

ابراهیمی از توزیع ۴۰ هزار تن علوفه در بین دام‌های عشایر در سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین در این مدت دو هزار تن علوفه یارانه‌ای توزیع شد.

وی، آبرسانی به ۴۰ محله عشایری بمرود را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اجرا شده در حوزه عشایری استان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان به این پروژه اختصاص یافت و امسال نیز اعتبار خوبی برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سابق امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از اقدامات خوب سازمان عشایری با همراهی نمایندگان تصویب ۹ میلیارد تومان از محل یک درصد سهم صندوق توسعه ملی برای تشکل‌های عشایری استان بود.

قرارداد پرواربندی برای ۱۲ هزار و ۲۰۰ راس دام بسته شد

ابراهیمی بیان کرد: در همین راستا در سال گذشته در طرح زنجیره تولید قرارداد پرواربندی برای ۱۲ هزار و ۲۰۰ راس دام سبک و سنگین بسته شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه هفت درصد جمعیت عشایر کشور در خراسان جنوبی هستند، گفت: این موضوع نشان دهنده جایگاه ویژه این مجموعه در مباحث اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خراسان جنوبی است.

گفتنی است در این جلسه از خدمات ابراهیم ابراهیمی به عنوان مدیرکل سابق امور عشایری استان تقدیر و غلامرضا قوسی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان معرفی شد.