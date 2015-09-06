شرکت غیرمجاز کاریابی در گرگان پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شعبان غربا، عصر یکشنبه، در نشست با در گفتگو با رسانه های شهرستان، گفت: با مراجعه ۱۴ نفر به پلیس آگاهی شهرستان و شکایت علیه این شرکت کاریابی مبنی بر کلاهبرداری و دریافت مبلغ ۵۰۰هزارتومان تا یک میلیون تومان از این افراد برای پیدا کردن کار، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پلیس آگاهی با همکاری دستگاه قضایی و اداره کل کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی با تحقیقات در نهایت به این نتیجه رسیدند که این شرکت در واقع مجوز قانونی برای کار نداشته و با دستور مقام قضایی این فرد دستگیر می شود و این شرکت نیز پلمپ شده است.

غربا بیان کرد: در طی تحقیقات مشخص شد که تاکنون ۲۴۶نفر برای کار در این شرکت ثبت نام کردند و مجموع پولی که از این ۱۴نفر دریافت شده نزدیک به هفت میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: این فرد کلاهبردار با دریافت این مبالغ به افراد قول استخدام در ادارات دولتی استان، برخی وزارت خانه ها و بعضی مراکز تجاری در کیش را می داد.

۲۰۰هزارتومان برداشت غیر مجاز از حساب یک پیرمرد

سرهنگ محمود علی فر، فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی هم گفت: فردی کهن سال با مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان کردکوی شکایتی مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حسابش را مطرح کرد.

وی افزود: پلیس با بررسی هایی پرینت حساب وی را گرفت و مشخص شد که در آن تاریخ برداشت غیرمجاز، برای دریافت وجه به عابربانک مراجعه کرده بود اما چون آشنایی کافی با دستگاه عابر بانک نداشت از فردی که در آن نزدیکی حضور داشت درخواست کمک کرد که این فرد پس از چند دقیقه کارت را به وی می دهد و اعلام می کند که دستگاه کار نمی کند.

وی گفت: فرد شاکی پس از آن که وارد شعبه بانک می شود متوجه می شود که مبلغ دو میلیون ریال از حساب وی برداشت شده که پس از بازبینی فیلم دوربین مداربسته بانک و بررسی پرینت متوجه می شوند که این فرد به یک حساب دیگر پول انتقال داده است.

علی فر بیان کرد: درنهایت این فرد شناسایی و دستگیر می شود و اعتراف می کند که از سادگی و آگاه نبودن این فرد سوء استفاده کرده و در همان لحظه پول را به یک حساب دیگر منتقل می کند.

وی اظهار کرد: متهم پس از دستگیری تحویل دستگاه قضایی شد.

وی در پایان به شهروندان هشدار داد: در صورتی که شخصی درخصوص استفاده از سیستم عملیات بانکی آشنایی و اطلاعاتی ندارد برای کمک خواستن از دیگران از فردی قابل اعتماد استفاده کند.