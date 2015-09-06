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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۰۸

استاندار تهران:

بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران وجود دارد

بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران وجود دارد

تهران-استاندار تهران گفت: بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه سید حسین هاشمی استاندار تهران در حاشیه جلسه شورای تأمین مسکن استان تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در این استان، اظهار داشت: تلاش دولت برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان تهران است و با روندی که اکنون دنبال می شود، تلاش داریم تا سال آینده، تمام واحدها به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به تسهیلات دولت به واحدهای مسکن مهر افزود: در دولت یازدهم میزان تسهیلات برای واحدهای مسکن مهر بیش از ۱۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد و به این ترتیب این تسهیلات از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

هاشمی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران گفت: بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران وجود دارد که بیش از ۲۰۰ هزار واحد آن تحویل داده شده است.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته بیش از ۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در هفته جاری تحویل متقاضیان خواهد شد و روند واگذاری واحدهای مسکونی طی سال جاری و سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسکن مهر اظهار داشت: امروز تأمین فضای آموزشی برای سایت های مسکن مهر به یک مشکل جدی تبدیل شده است و باید برای ایجاد زیرساخت های لازم تلاش کرد.

کد مطلب 2906277

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