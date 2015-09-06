به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه سید حسین هاشمی استاندار تهران در حاشیه جلسه شورای تأمین مسکن استان تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در این استان، اظهار داشت: تلاش دولت برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان تهران است و با روندی که اکنون دنبال می شود، تلاش داریم تا سال آینده، تمام واحدها به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به تسهیلات دولت به واحدهای مسکن مهر افزود: در دولت یازدهم میزان تسهیلات برای واحدهای مسکن مهر بیش از ۱۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد و به این ترتیب این تسهیلات از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

هاشمی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران گفت: بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران وجود دارد که بیش از ۲۰۰ هزار واحد آن تحویل داده شده است.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته بیش از ۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در هفته جاری تحویل متقاضیان خواهد شد و روند واگذاری واحدهای مسکونی طی سال جاری و سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسکن مهر اظهار داشت: امروز تأمین فضای آموزشی برای سایت های مسکن مهر به یک مشکل جدی تبدیل شده است و باید برای ایجاد زیرساخت های لازم تلاش کرد.