مدیران تلاش کنند بازگشایی مدارس بدون حادثه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان با اشاره به نزدیک بودن شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، عنوان کرد: در این ایام افزایش حجم تردد انواع وسایل نقلیه و عابرین پیاده در شهرها و حاشیه شهرها همه را درگیر می کند و نگرانی خانواده ها را نیز به دنبال دارد که باید تلاش کنیم این نگرانی کم شود و همه احساس امنیت داشته باشند و ضریب ایمنی افزایش یابد.

وی ادامه داد: همه دستگاه ها و فرمانداران در زمینه بازگشایی مدارس باید آمادگی لازم را داشته باشند و تلاش کنند بازگشایی مدارس بدون حادثه انجام شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر تقویت ناوگان حمل و نقل و کنترل و نظارت بر تاکسی ها، اتوبوس ها و سرویس های مدارس، افزود: این امر باید به طور جدی پیگیری شود تا کمبودی در زمینه وسایل حمل و نقل عمومی نداشته باشیم و موانع موجود باید در فرصت باقی مانده تا بازگشایی مدارس رفع شود.

جادری نصب تابلوها و علائم و همچنین خط کشی خیابان ها را از دیگر موارد مهم برای آغاز سال تحصیلی برشمرد و اظهار داشت: ایمن سازی معابر مدارس در شهرها و به خصوص مدارس حاشیه جاده ها باید توسط شهرداری ها و اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نقاط حادثه خیز نیز باید شناسایی و رفع شود و در کلیه نقاط منتهی به مراکز آموزشی نیز باید این اقدام صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر اینکه در سراسر محورهای استان به خصوص مسیر عبور دانش آموزان و معلمان باید پایگاه های امداد و نجات جاده ای و اورژانس مستقر شود، تصریح کرد: صدا و سیما نیز باید قبل از بازگشایی مدارس اطلاع رسانی و آموزش همگانی را انجام دهد.

جادری اضافه کرد: یکی از نگرانی های ما کمبود مدارس در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس است که اداره کل راه و شهرسازی قول داده تا اول مهر یک مدرسه دیگر هم در این شهرک افتتاح شود تا نگرانی افراد ساکن در آن رفع شود و آب و برق این مدارس نیز باید به سرعت نصب شود.

وی با بیان اینکه نیمه دوم شهریور ماه هر سال زمان بازگشت بسیاری از مردم از سفرهای تابستانی است، عنوان کرد: باید برای پیشگیری از حوادث رانندگی و جلوگیری از تصادفات در این ایام تدابیر لازم اتخاذ شود تا ایمنی جاده ای بالاتر رود.