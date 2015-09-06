افغانستان از پاکستان خواست تا علیه طالبان پاکستان وارد عمل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افغانستان امروز از پاکستان خواست تا مطابق با مذاکرات هفته گذشته دو کشور در کابل، علیه آن دسته از نیروهای طالبان که در این کشور فعالیت دارند، وارد عمل شود. پاکستان نیز در اقدامی متقابل، از همسایه خود خواسته تا به اقدامات اعتماد ساز مبادرت ورزد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این باره اعلام کرد: ما برمواضع خود تأکید کرده و از پاکستان می خواهیم تا علیه گروههای تروریستی داخل خاک خود که علیه مردم ما اعلام جنگ داده اند، وارد عمل شوند.

پاکستان نیز اعلام کرد پس از برگزاری این نشست مقامات اسلام آباد و کابل موافقت کردند اعتماد سازی کنند و توافقی میان مقامات دو کشور در جهت پایان دادن به مقصر دانستن یکدیگر در حملات طالبان به امضا رسیده است.