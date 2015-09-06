به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل آموزشوپرورش قم، علی باقرزاده در گردهمایی مسئولان نهضت سوادآموزی کشور در مجتمع فرهنگی ولایت قم اظهار داشت: طبق شماری نفوس و مسکن سال ۹۰ حدود ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار نفر از افراد ۱۰ تا ۴۹ سال خود را بیسواد معرفی کردهاند که با اقداماتی که ظرف چهار سال گذشته برای کاهش بیسوادی انجام شده این آمار به حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شاخص باسواد شدن در کشور داشتن مدرک معادل سوم ابتدایی است، تصریح کرد: طبق این شاخص از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۹۰ در حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال با احراز سطح سواد دارای مدرک شده و بهعنوان فرد باسواد از سیستم سوادآموزی کشور خارج شدند.
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به راه اندازی سامانه جامع سوادآموزی در کشور، تصریح کرد: برای اینکه تمام مراحل ثبت نام، جذب، آموزش، ارزشیابی پایانی، آموزش مداوم و همچنین ثبت و نگهداری سوابق منابع موجود به سمت جمعیت مورد هدف واقعی سوق داده شود، نیازمند یک سامانه یکپارچه متصل به هم و منسجمی بودیم که تحت عنوان سامانه جامع سوادآموزی کشور ایجاد شده و باید بهعنوان یکی از نوآوریها و دستاوردهای سوادآموزی کشور به کشورهای دیگر نیز ارائه داده شود.
وی همچنین با بیان اینکه به منظور ریشه کن نمودن بیسوادی در کشور تجربه بیش از ۴۰ کشور موفق جهان در زمینه مبارزه با بیسوادی مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: وجود اراده قاطع در کشور برای ریشه کنی بیسوادی از مهمترین نتایج حاصله از این مطالعات بوده است.
باقرزاده با اذعان به اینکه برای از بین بردن بیسوادی در کشور با کمبود منابع مواجه نیستیم، افزود: برای رفع بیسوادی باید همه ظرفیتها کشور کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوان بهصورت تصاعدی نتایج آن را شاهد بود.
باید همه افراد جامعه تا پایه پنجم ابتدایی تحصیل کنند
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی همچنین جلوگیری از پیدایش بیسوادان جدید در کشور را از دیگر نتایج حاصل از مطالعات انجام شده از تجربه کشورهای موفق عنوان کرد و افزود: باید همه افراد جامعه تا پایه پنجم ابتدایی تحصیل کنند تا بیسواد جدیدی در کشور بوجود نیاید و همچنین زمینه آموزش مادام العمر هم در کشور فراهم شود.
وی با اشاره به تهیه و طراحی یک پایگاه اطلاع ثبتی با هدف جمعآوری اطلاعات در خصوص وضعیت سواد تمام شهروندان زیر ۵۰ سال کشور، تصریح کرد: با راهاندازی این پایگاه که در واقع نوعی شناسنامه تحصیلی برای افراد محسوب میشود، دیگر ضرورتی به سرشماری و خود اظهاری نیست و تعداد دقیق بیسوادان، ویژگیها و محل زندگی آنها از این طریق احصا و برنامههای مختلف سوادآموزی نیز مطابق نیازهای آنها طراحی میشود.
باقرزاده با بیان اینکه سازمان نهضت سوادآموزی کشور طی سالهای اخیر رویکرد ویژهای نسبت به افراد دارای نیازهای خاص بهویژه اشخاص نابینا، ناشنوا و یا معلولان جسمی حرکتی در پیشگرفته است، افزود: این قبیل افراد که در طرحهای نهضت سوادآموزی به حاشیه راندهشده بودند در کانون برنامهریزی قرار گرفتند.
وی با اشاره به برنامههای سازمان متبوع خود بهمنظور آموزش مداوم بیسوادان کشور تصریح کرد: طرح کتابخوانی همراه با خانواده، ویژه افراد کمسواد و بیسواد یکی از این طرحها است که به موجب آن افراد در حال آموزش تعداد ۶ تا ۹ کتاب را همراه خانواده خود مطالعه و در مورد آنچه که از مطالب خوانده شده فهمیدهاند با دوستان خود به گفتوگو میپردازند.
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به طرح مراکز یادگیری محلی بهعنوان سومین طرح در دستور کار وزارت آموزشوپرورش برای آموزش مستمر سواد آموزان، تصریح کرد: بر طبق یک تجربه جهانی و همچنین تجربه موفقی که ایران از سالهای گذشته داشته با یک تغییرات اساسی کار راهاندازی مراکز یادگیری محلی از مهرماه سال جاری آغاز میشود که برای این طرح بیش از ۵۰۰ مرکز هدفگذاری شده لذا امیدواریم تا پایان سال تحصیلی ۹۴-۹۵ زمینه تأسیس، راهاندازی و ارائه خدمات آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه این طرحها از سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد، افزود: برای هر یک از طرحهای خواندن با خانواده و حلقههای کتابخوانی به ترتیب ۱۰۰ هزار و همچنین ۵۰ هزار نفر هدفگذاری شدهاند.
باقرزاده در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با بیان اینکه استان قم با توجه به زائرپذیری و همچنین سکونت بیش از ۹۰ درصد از جمعیت آن درون شهر قم دارای ویژگیهای خاصی است، افزود: حجم بالای جا به جایی جمعیت و همچنین پدیده حاشیه نشینی و اتباع خارجی قم توازن سطح سواد در این استان را بعضاً دچار تغییراتی میکند.
این گردهمایی با انجام سلسله جلسههای مختلف توجیهی و همچنین نشستهایی با علما و مسئولان حوزوی در قم ادامه پیدا میکند و فردا با برگزاری یک نشست تخصصی به کار خود پایان میدهد.
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