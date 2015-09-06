به گزارش خبرنگار مهر، تعارف اسداللهی عصر یکشنبه در حاشیه تمرینات تیم شهرداری اردبیل در گفتگو با خبرنگاران افزود: در بازی مقابل داماش شهرداری تیم برتر میدان بود و موقعیت های بسیاری برای گلزنی داشت اما نتوانستیم از فرصت های خود بهره بگیریم.

وی با بیان اینکه بازیکنان شهرداری در این بازی تمام تلاش خود را کردند و بی شک می توانستند با برد از میدان خارج شوند، تاکید کرد که نتیجه این دیدار عادلانه نبود و فوتبال روی دیگر خود را به تیم شهرداری اردبیل نشان داد.

سرپرست تیم فوتبال شهرداری اردبیل با اشاره به شروع خوب این تیم در رقابت های لیگ دسته یک کشور ادامه داد: در بازی با داماش گیلان نیز به دنبال پیروزی بودیم و به اذعان تمام رسانه ها و کارشناسان حق این تیم باخت نبود.

وی در عین حال کسب سه امتیاز در چهار هفته ابتدایی لیگ را نتیجه مناسبی دانست و تصریح کرد: با این حال تنها به برد در هفته پنجم و در مقابل تیم فجرسپاسی شیراز فکر می کنیم و به جز سه امتیاز به نتیجه دیگری رضایت نخواهیم داد.

اسداللهی با بیان اینکه بازیکنان این تیم باید شکست در بازی داماش را فراموش کرده و به بازی خود در مقابل تیم خوب فجر فکر کنند، شرایط روحی و روانی این تیم را برای بازی بزرگ هفته مناسب دانست.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری اردبیل با توجه به امکانات خود و در مقایسه با سایر تیمها توانسته نتایج قابل قبولی را بگیرد، عنوان کرد: همه بازیکنان و عوامل تیم شهرداری هم قسم شده اند که این برد را با پیروزی خانگی در مقابل تیم مدعی فجر جبران کنند.

سرپرست تیم فوتبال شهرداری اردبیل در عین حال از تمام هواداران، مردم اردبیل و به ویژه مسئولان استان خواست برای تداوم موفقیتها از این تیم حمایت کنند.