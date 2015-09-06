به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشگیری از اعتیاد عصر یکشنبه با حضور دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مركزی هرسین در محل فرمانداری هرسین برگزار شد.

در این نشست معاون فرمانداری شهرستان هرسین، اعتیاد را یکی از معضلاتی دانست که هم اکنون علاوه بر تهدید جوامع شهری، جوامع روستایی را نیز تهدید و با خطرات جدی مواجه کرده است.

گسترش بیکاری از دلایل گرایش روستاییان به اعتیاد

نجف میرزا حسینی، با بیان اینکه هم اکنون باید به معضل اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین آسیب های جوامع روستایی نگریست تصریح كرد: گسترش بیكاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از مهمترین دلایل گرایش به مواد مخدر در سطح روستاهاست.

وی، ایجاد محیط هایی سالم و معنوی و توسعه فضای كسب و كار را از مهمترین عوامل جلوگیری از اعتیاد در جوامع روستایی برشمرد.

در ادامه این همایش بخشدار مركزی هرسین نیز با تجزیه و تجلیل مولفه های اجتماعی موثر بر گرایش قشر روستایی به اعتیاد گفت: در دهه های اخیر اعتیاد به عنوان مهمترین بحران تهدید كننده جوامع روستایی بوده كه نتیجه آن باعث خالی شدن روستاها و مهاجرت بی رویه به شهرها شده است.

آذر خسروی افزود: پیشگیری از اعتیاد یكی از راه های مبارزه با مواد مخدر است، اما نجات مبتلایان به این پدیده شوم را نیز می توان از درجات مبارزه با اعتیاد ذكر كرد.

بخشداری مركزی هرسین در پایان تاكید كرد: وجود تشكل ها و گروه هایی از خود مردم در راستای مبارزه با مواد مخدر می تواند تأثیر گذار تر باشد.

طرح تحول سلامت، متحول کننده اقتصاد و معیشت جامعه

در نشست دیگری طرح بیمه اجتماعی فراگیر صندوق بیمه روستاییان و عشایر به عنوان یكی از راهبردهای دولت تدبیر و امید با حضور سجاد طاهری، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان استان كرمانشاه، معاون فرماندارهرسین، بخشدار مركزی هرسین و اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بحث و بررسی شد.

در ابتدای این نشست نیز معاون فرماندار هرسین از طرح تحول نظام سلامت بعنوان متحول كننده زندگی اقتصادی و معیشتی مردم در راستای كاهش هزینه های بیمارستانی یاد كرد.

نجف میرزا حسینی، سالم سازی فضای روحی خانواده ها را یكی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید دانست كه با اجرای طرح تحول نظام سلامت تحقق یافته است.

بخشدار مركزی هرسین نیز گفت: تقویت زندگی اجتماعی روستائیان در بهبود و افزایش تولید نقش به سزایی دارد و باعث ارتقای زیر ساخت ها می شود.

آذر خسروی تصریح كرد: ایجاد امنیت خاطر به عنوان یكی از اهداف این صندوق در توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان بسیار ارزشمند است.

و نهایتا مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان كرمانشاه، ضمن برشمردن نتایج مثبت طرح تحول نظام سلامت بر زندگی روزمره مردم از آن به عنوان انقلابی بزرگ در كشور یاد كرد.

سجاد طاهری تصریح كرد: قبلاً هزینه پرداختی در مراكز درمانی تا ۴۰ در صد توسط مردم پرداخت می شد اما هم اكنون و به واسطه این طرح به زیر ۵ درصد رسیده است.

وی افزود: متولی اجرای این طرح در کشور صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است و دولت در نظر دارد با اجرای این طرح اقشار ضعیف جامعه را حمایت کند.